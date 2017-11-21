Потребление 3G+ дата-трафика lifecell в третьем квартале выросло в 2 раза

21 ноября 2017, 13:45

Оператор мобильной связи lifecell объявляет итоги потребления абонентами мобильного интернет-трафика в третьем квартале 2017 года.

По данным компании, объем 3G+ интернета вырос на 108,3% на годовой основе, и на 10,4% на квартальной. Его доля в общем дата-трафике составила почти 95%, по сравнению с 83,9% в третьем квартале 2016 года. Прирост потребленного общего дата-трафика составил 84,2% к третьему кварталу 2016 года и 9,2% ко второму кварталу 2017 года.



Рост потребления мобильного интернета на высокой скорости в 3G+ сети lifecell в третьем квартале обусловлен массовым подключением абонентов к тарифным планам с большими пакетами дата-трафика без дополнительных ограничивающих условий (например, 20 Гбайт в тарифных планах «Абсолютная Свобода» и «Жара»).





