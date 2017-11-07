7 ноября 2017, 13:01

Check Point сообщает о финансовых результатах третьего квартала 2017 года

Check Point Software Technologies объявил финансовые результаты за третий квартал 2017 года, завершившийся 30 сентября.



Третий квартал 2017 года:



Выручка: 455 млн долларов США, что на 6% больше в годовом сравнении;

Выручка от продажи подписок на программные блейды: 120 млн долларов, что на 22% больше, чем в третьем квартале 2016;

Операционный доход (GAAP): 225 млн долларов США, что составляет 49% от выручки;

Операционный доход (non-GAAP): 251 млн долларов США, что составляет 55% выручки;

Прибыль на акцию (GAAP): 1,16 доллара США, что на 18% в годовом сравнении;

Прибыль на акцию (non-GAAP): 1,30 доллара США, на 15% в годовом сравнении;

Доходы будущих периодов 1,036 млрд США, что на 17% больше, чем в 2016 году.

«Мы показали хорошие финансовые результаты: выручка соответствовала нашим самым оптимистичным прогнозам, а прибыль на акцию превысила наше ожидание. Наши продвинутые средства защиты от угроз продолжают пользоваться успехом, платформа Infinity и консолидированные решения Check Point продолжают вызывать интерес у заказчиков, — говорит Гил Швед, основатель и главный исполнительный директор. — В третьем квартале мы продолжили развивать платформу Infinity, чтобы повысить уровень безопасности наших заказчиков, благодаря который мы предоставляем технологии защиты от программ-вымогателей, облачной безопасности для Azure Stack и интеграции решения для управления мобильными устройствами Microsoft Intune с SandBlast от Check Point».



Ключевые финансовые итоги за третий квартал 2017 года:



Выручка: 455 млн долларов США, по сравнению с 428 млн долларов США в третьем квартале 2016 года.

Операционный доход (GAAP): 225 млн долларов США, по сравнению с 206 млн долларов США в третьем квартале 2016 года.

Операционный доход (non-GAAP): 251 млн долларов США, по сравнению с 231 млн долларов США в третьем квартале 2016 года.

Чистая прибыль (GAAP): 193 млн долларов США, по сравнению с 170 млн долларов США в третьем квартале 2016 года.

Прибыль на разбавленную акцию (GAAP): 1,16 доллара США, по сравнению с 0,99 доллара США в третьем квартале 2016 года.

Чистая прибыль (non-GAAP): 215 млн долларов США, по сравнению с 194 млн долларов в третьем квартале 2016 года.

Прибыль на разбавленную акцию (non-GAAP): 1,30 доллара США, по сравнению с 1,13 доллара США в третьем квартале 2016 года.

Доходы будущих периодов: на 30 сентября 2017 года доходы будущих периодов составили 1,036 млрд долларов США, по сравнению с 889 млн долларов США на 30 сентября 2016 года.

Поток денежных средств: 260 млн долларов США, по сравнению с 214 млн долларов США в третьем квартале 2016 года.

Программа выкупа акций: в течение третьего квартала 2017 года компания выкупила 2,3 млн акций общей стоимостью 250 млн долларов США. Согласно обновленному плану, объявленному в третьем квартале, Check Point имеет право продолжить выкуп до 250 млн долларов обыкновенных акций в каждом квартале, до дополнительной совокупной суммы в 1 млрд долларов.

Остаток денежных средств, стоимость рыночных ценных бумаг и краткосрочные вклады: на 30 сентября 2017 года составили 3,865 млрд долларов США, по сравнению с 3,708 млрд долларов на 30 сентября 2016 года.



Информация о финансовых показателях non-GAAP, приведенная в этом пресс-релизе, а также сопоставление таких финансовых показателей non-GAAP с наиболее сравнительными показателями GAAP расшифровываются в разделах «Применение финансовых показателей non-GAAP» и «Согласование финансовых показателей GAAP и финансовых показателей non-GAAP».



Ключевые бизнес-итоги:



Расширенная безопасность для Microsoft Azure Stack



Check Point объявила о том, что ее флагманское решение для облачной безопасности vSEC для Microsoft Azure было расширено для поддержки Azure Stack, что позволит обеспечивать непрерывную безопасность в публичных и гибридных облачных средах Azure. Теперь заказчики Check Point могут беспрепятственно защищать активы и рабочие нагрузки Azure с помощью лидирующей на рынке расширенной системы предотвращения угроз, а также обеспечивать безопасную связь между локальными сетями и облачными средами Azure.



SandBlast Advanced Security для Microsoft Enterprise Mobility



Check Point объявила об интеграции Check Point SandBlast Mobile с Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) для защиты корпоративных мобильных устройств. Интеграция Check Point SandBlast Mobile, лидирующего на рынке решения для защиты от мобильных угроз (MTD), с платформой Microsoft для управления мобильностью Microsoft (EMM), обеспечит компаниям комплексный подход к управлению мобильными устройствами и защиту от продвинутых мобильных атак.



Check Point запускает новую онлайн-платформу для исследований и публикует отчет о трендах киберугроз за первую половину года



В 2017 году почти 25% организаций во всем мире пострадали от кибератак вредоносной рекламы RoughTed. Check Point запустила новую онлайн-платформу Check Point Research, на которой любой желающий может получить сведения о киберугрозах. Check Point Research — это платформа, которая информирует экспертное сообщество об исследованиях Check Point, основных тенденциях в области кибербезопасности и текущих данных об угрозах.



New ZoneAlarm Anti-Ransomware защищает домашние ПК от атак программ-вымогателей



ZoneAlarm добавляет критический уровень защиты для охраны пользователей от быстро развивающихся вымогателей, таких как WannaCry и Petya. Запуск ZoneAlarm Anti-Ransomware, нового решения, которое распознает, изолирует и удаляет сложные и способные обходить обнаружение вирусы с ПК пользователей, добавляет необходимый уровень защиты для домашних ПК и работает вместе с антивирусным программным обеспечением, чтобы предоставить пользователям надежную защиту от растущей угрозы вымогателей.



Мы получили следующие отраслевые награды:



Архитектура кибербезопасности будущего



Check Point Infinity — это полностью консолидированная платформа для кибербезопасности, которая направлена на предотвращение атак в сети, облаке и на мобильном устройстве.



В этом квартале Check Point был признан лидером в Gartner 2017 Unified Threat Management (SMB Multifunction Firewall) и Enterprise Network Firewalls (ENFW) Magic Quadrants.



15-я оценка «Рекомендовано» рейтинга NSS Labs



Последние результаты NSS Labs подтверждают эффективность нашей архитектуры безопасности — Check Point получила 15-ю оценку «Рекомендовано» и уже 3-ю по системам обнаружения вторжений.



Отдел исследования безопасности также продолжает изучать уязвимости в современной инфраструктуре, включая критические уязвимости в мобильных устройствах и приложениях:



Check Point объединился с LG для защиты интеллектуальных домашних устройств.



Исследовательская группа по безопасности Check Point обнаружила уязвимость HomeHack, из-за которой миллионы пользователей мобильного и облачного приложения LG SmartThinQ® могли оказаться под угрозой взлома их домашних устройств SmartThinkQ. Исследовательская группа работала с LG, чтобы устранить уязвимость, которая позволила управлять видеокамерой на роботизированном пылесосе LG Hom-Bot, а также включать и выключать приборы, например, посудомоечные и стиральные машины.



Грядет новый шторм IoT-ботов



Исследователи Check Point обнаружили новый ботнет, который распространяется и захватывает IoT-устройства гораздо быстрее и с большим потенциальным ущербом, чем ботнет Mirai в 2016 году. IoT-ботнет представляет собой подключенные к Интернету смарт-устройства, которые были заражены одним и тем же вредоносным ПО и контролируются удаленно. Такие ботнеты стоят за наиболее разрушительными кибератаками на организации во всем мире, включая больницы, транспортные и коммуникационные компании и политические организации.



«Будь богатым или умри пытаясь» — исследователи Check Point раскрыли международную кампанию кибератак



Check Point установил личность нигерийца, расположившегося недалеко от столицы страны, который руководил нападением на более 4000 компаний в нефтегазовом, горнодобывающем, строительном и транспортном секторах.



ExpensiveWall — опасная «упакованная» вредоносная программа в Google Play, которая ударит по вашему кошельку



Исследовательская группа Check Point по мобильным угрозам выявила новый вариант вредоносного ПО для Android, который отправляет мошеннические SMS-сообщения и списывает деньги с аккаунтов пользователей за поддельные услуги без их ведома. Согласно данным Google Play, вредоносная программа заразила не менее 50 приложений и была загружена от 1 до 4,2 миллионов раз до того, как опасные приложения были удалены.



Остерегайтесь «Bashware» — новый метод вредоносного ПО для обхода решений безопасности



Исследовательская группа Check Point нашла новый метод, который позволяет вредоносным программам обойти многие наиболее распространенные решения по безопасности. Среди них — антивирусные средства следующего поколения, инструменты для проверки и anti-ransomware. Эта технология, получившая название Bashware, использовала новую функцию Windows 10 под названием Subsystem for Linux (WSL).



«Архитектура Check Point Infinity разработана, чтобы обеспечивать организациям высочайший уровень предотвращения угроз в инфраструктуре безопасности. Эффективность наших решений была вновь признана пятнадцатой по счету оценкой “Рекомендовано” от NSS Labs, — говорит Гил Швед, основатель и главный исполнительный директор Check Point Software Technologies. — Я хотел бы поблагодарить наших заказчиков, которые каждый день доверяют нам защиту своих ценных данных».

