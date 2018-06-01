1 июня 2018, 9:15

Check Point сообщает о финансовых результатах первого квартала 2018 года

Check Point Software Technologies объявил финансовые результаты за первый квартал 2018 года.



Первый квартал 2018 года:



Выручка: 452 млн долларов США, что на 4% больше в годовом сравнении;

Выручка от продажи подписок на программные блейды: 419 млн долларов, что на 18% больше, чем в третьем квартале 2016;

Операционный доход (GAAP): 213 млн долларов США, что составляет 47% от выручки;

Операционный доход (non-GAAP): 239 млн долларов США, что составляет 53% выручки;

Прибыль на акцию (GAAP): 1,16 доллара США, что на 7% в годовом сравнении;

Прибыль на разбавленную акцию (non-GAAP): 1,30 доллара США, на 9% в годовом сравнении;

Доходы будущих периодов 1,166 млрд США, что на 10% больше в годовом сравнении.

«Выручка за первый квартал 2018 года превысила наши прогнозы, а прибыль на акцию превзошла наши самые оптимистичные ожидания, — говорит Гил Швед, основатель и главный исполнительный директор. — Злоумышленники используют все более изощренные методы, мы сталкиваемся уже с Пятым поколением кибератак, в то время как 97% предприятий не готовы к таким атакам и в основном фокусируются на второе и третье поколения. В первом квартале мы представили платформу Infinity Total Protection и линейку продуктов для облачной безопасности CloudGuard. Оба решения принесли хорошие результаты в течение первого квартала».



Ключевые финансовые итоги за первый квартал 2018 года:



Выручка: 452 млн долларов США, по сравнению с 435 млн долларов США в первом квартале 2017 года, что на 4% больше в годовом сравнении, выручка превзошла наши ожидания;

Операционный доход (GAAP): 213 млн долларов США, по сравнению с 211 млн долларов США в первом квартале 2017 года, что составляет 47% и 48% выручки за первый квартал 2018 и 2017 соответственно;

Операционный доход (non-GAAP): 239 млн долларов США, по сравнению с 233 млн долларов США в первом квартале 2017 года, составляет 53% и 54% выручки за первый квартал 2018 и 2017 соответственно;

Налоги на доход (GAAP): 41 млн долларов, по сравнению с 39 млн долларов США в первом квартале 2017 года.

Прибыль на разбавленную акцию (GAAP): 187 млн долларов, по сравнению с 183 млн долларов США в первом квартале 2017 года. Прибыль на разбавленную акцию (GAAP) – 1,16 доллара США, по сравнению с 1,08 доллара за первый квартал 2017 года, что на 7% больше в годовом сравнении;

Прибыль на разбавленную акцию (non-GAAP): 210 млн долларов, по сравнению с 202 млн долларов США за первый квартал 2017 года. Прибыль на разбавленную акцию (non-GAAP) – 1,30 доллара, по сравнению с 1,20 долларом за первый квартал 2017 года, что на 9% больше в годовом сравнении;

Доходы будущих периодов: на 31 марта 2018 года доходы будущих периодов составили 1 166 млн долларов США по сравнению с 1 063 млн долларов США на 31 марта 2017 года, что на 10% больше в годовом сравнении

Поток денежных средств: 419 млн долларов США, по сравнению с 355 млн долларов США за первый квартал 2017 года, что включает 45 млн долларов США как возврат налога за предыдущий год;

Программа выкупа акций: в течение первого квартала 2018 года компания выкупила 2,4 млн акций общей стоимостью 249 млн долларов;

Остаток денежных средств, стоимость рыночных ценных бумаг и краткосрочные вклады: на 31 марта 2018 года составили 4,009 млн долларов США, по сравнению с 3,848 млн долларов США на 31 декабря 2017 года.





Информация о финансовых показателях non-GAAP, приведенная в этом пресс-релизе, а также сопоставление таких финансовых показателей non-GAAP с наиболее сравнительными показателями GAAP расшифровываются в разделах «Применение финансовых показателей non-GAAP» и «Согласование финансовых показателей GAAP и финансовых показателей non-GAAP».



Ключевые бизнес-итоги за первый квартал 2018 года:



Новый продукт года — Check Point Infinity: платформа Check Point Infinity была признана лучшим продуктом года по версии Network Computing Awards 2018. Check Point Infinity предоставляет широкий набор технологий для обеспечения кибербезопасности предприятий от самых современных и неизученных угроз Пятого поколения. Кроме того, сегодня данная платформа может быть использована вместе с Check Point Infinity Total Protection — новой, измененной моделью, с простым предложением годовой подписки «все включено» для всех пользователей. Такой способ решения проблемы с кибератаками обеспечивает безопасность ключевых элементов всей инфраструктуры, таких как безопасность в сети, обновление оборудования, обслуживание компьютерного, мобильного и облачного ПО, обновление системы безопасности, обслуживание и единая годовая подписка.



CloudGuard Product Family: защищает облачные приложения и инфраструктуру предприятий от кибератак Пятого поколения. CloudGuard — это первый в отрасли набор технологий, разработанный для обеспечения повышенной безопасности и предотвращения возможных угроз для приложений SaaS и IaaS-решений. CloudGuard SaaS предназначен для предотвращения взлома аккаунта и использует запатентованную технологию ID-Guard для облачных приложений, таких как Microsoft Office365, Google G-Suite, Salesforce, ServiceNow, Slack, Box, Dropbox и других. Ранее vSEC, а теперь часть семейства CloudGuard, CloudGuard IaaS обеспечивает повышенную защиту и предотвращение угроз Пятого поколения для инфраструктуры и рабочих сетей ведущих государственных и частных облачных платформ, в том числе: веб-сервисов Amazon, облачную платформу Google, Microsoft Azure, Cisco ACI , OpenStack, VMware NSX, VMware Cloud на AWS, VMware ESX, Alibaba Cloud, KVM, Hyper-V и многих других.



Управление безопасностью Пятого поколения: новейшая система управления Smart-1 Appliances обеспечивает защиту Пятого поколения с помощью объединения нескольких консолей и обеспечения сбора, корреляции и анализа данных в области обеспечения безопасности, мониторинга состояния безопасности и управления политикой безопасности для предприятий разного размера в одном устройстве. Семейство New Gen V Smart-1 увеличивает эффективность до 8 раз, что позволяет собирать до 100 000 logs/sec и обеспечивает хранение больших объемов данных для анализа событий в системе безопасности.



Israel Prize: основатель и главный исполнительный директор Check Point Гил Швед был награжден престижной премией Israel Prize за свой вклад в развитие израильской индустрии технологий. Премия Israel Prize — это самая высокая награда Израиля, которая вручается государством. Она присуждается тем, кто проявил превосходство в своей области(ях) или внес большой вклад в израильскую культуру или государство. Награждение проводилось президентом, премьер-министром, спикером парламента Израиля, министром образования и президентом Верховного суда на церемонии, которая завершила празднование 70-й годовщины дня независимости Израиля.



«Я был очень тронут, когда мне позвонили и объявили решение о присуждении мне Israel Prize. Премия подтверждает глобальное лидерство Check Point на рынке, важность компании для Израиля и ту роль, которую инновации, создаваемые нашими сотрудниками, играют в будущем кибербезопасности», — заключил Швед.

