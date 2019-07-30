Check Point Software Technologies – кибербезопасность превыше всего

30 июля 2019, 10:15

Аналитики ГК «ФИНАМ» представили исследование динамики акций Check Point Software Technologies – одного из ведущих мировых игроков в области IT-безопасности.

Устойчивый спрос позволяет Check Point демонстрировать стабильный рост финансовых показателей. При этом сильной стороной компании, выгодно отличающей ее от конкурентов, являются очень высокие показатели прибыльности. Аналитики ГК «ФИНАМ» рекомендуют акции Check Point к покупке со среднесрочной целью на уровне $135, что эквивалентно потенциалу роста на уровне 19.2% от текущей цены.



Check Point Software Technologies (CHKP) является одной из ведущих мировых компаний в области IT-безопасности, продуктами и сервисами которой пользуются сотни тысяч компаний и миллионы пользователей по всему миру. Капитализация компании составляет $17.2 млрд.



В последние кварталы Check Point фиксирует стабильный спрос на свою продукцию, что позволяет компании демонстрировать неплохие финансовые показатели. Так, во II квартале 2019 г. выручка Check Point увеличилась на 4.3% в годовом выражении до $488.1 млн. и оказалась примерно на уровне консенсус-прогноза.



Характерной особенностью Check Point, выгодно отличающей компанию от конкурентов, является очень высокие показатели прибыльности: рентабельность по EBITDA составляет порядка 50%, по чистой прибыли – более 40%. Это позволяет компании генерировать высокие денежные потоки и направлять значительные средства на выплаты акционерам. Так, во II квартале Check Point выкупила с рынка 2.8 млн. собственных акций за $325 млн.



Среди сильных сторон Check Point аналитики ГК «ФИНАМ» выделяют также хороший баланс. По состоянию на конец отчетного периода на счетах компании находилось $4.11 млрд. денежных средств и инвестиций в рыночные ценные бумаги (против $4.04 млрд. на конец 2018 г.) при нулевом долге. В III квартале руководство Check Point ожидает прибыль на акцию в диапазоне $1.36-1.44 при выручке $480-500 млн. При этом по итогам всего 2019 г. компания по-прежнему рассчитывает заработать $5.86-6.25 на акцию при выручке $1.94-2.04 млрд.



«Глобальные расходы на защиту от киберугроз в ближайшие годы, как ожидается, будут расти, и Check Point, будучи одним из главных игроков в этой отрасли, имеет все шансы остаться одним из основных бенефициаров данного тренда. Мы рекомендуем акции Check Point к покупке со среднесрочной целью на уровне $135, что эквивалентно потенциалу роста на уровне 19.2% от текущей цены», - говорит ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.

