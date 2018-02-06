Эксперты:"Потенциал роста акций Check Point Software Technologies – 16%"

6 февраля 2018, 11:45

Аналитики ГК «ФИНАМ» подготовили исследование бумаг компании Check Point Software Technologies – одного из ведущих мировых игроков в области IT-безопасности.

На фоне роста таких показателей, как выручка, чистая прибыль и EBITDA бумагам компании присваивается рекомендация «покупать» с целевой ценой 120 долларов США и среднесрочным потенциалом роста 16%.



Check Point Software Technologies является одной из ведущих мировых компаний в области IT-безопасности. Компания разрабатывает программные и аппаратные системы, включая межсетевые экраны и средства организации виртуальных частных сетей, и предлагает законченную архитектуру безопасности, которая защищает сети крупных организаций и мобильные устройства, а также отличается наиболее полным и интуитивно-понятным управлением системой безопасности. Продуктами и сервисами Check Point Software Technologies пользуются сотни тысяч компаний и миллионы пользователей по всему миру. Капитализация компании составляет $16.9 млрд.



В последние кварталы Check Point Software Technologies фиксирует устойчивый спрос на свою продукцию, что позволяет компании демонстрировать стабильный рост финансовых показателей. В IV квартале 2017 года выручка Check Point Software Technologies увеличилась до 506 млн. долларов США и примерно совпала с консенсус-прогнозом. Драйвером роста стал стабильный спрос на продукты для бизнеса, при этом позитивным фактором выступил опережающий рост поступлений от подписки – на 17,7%, до 120.3 млн. долларов США. Этому способствовал существенный подъем продаж решений семейства Sandblast для защиты от кибератак. В результате доля подписки в общей выручке выросла до 25,7% по сравнению с прошлогодним показателем в 22.7%.



На Северную Америку пришлось 47% общей выручки, на Европу – 36%, на Азиатско-Тихоокеанский регион и регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) – оставшиеся 17%. Дальнейшие перспективы Check Point Software Technologies остаются позитивными, учитывая, что кибербезопасность будет одной из самых популярных тем. На этом фоне траты компаний и физических лиц на защиту от киберугроз в ближайшие годы будут только расти: по оценкам отраслевых экспертов, рынок услуг кибербезопасности до 2020 г. будет увеличиваться в среднем на 6-7% в год. И Check Point Software Technologies, будучи одним из сильнейших игроков в отрасли, имеет все шансы остаться одним из главных бенефициаров данного тренда.



«Мы считаем покупку акций Check Point Software Technologies интересной среднесрочной инвестиционной идеей и присваиваем бумагам компании рекомендацию «покупать» с целевой ценой в 120 долларов США, что соответствует потенциальному росту в 16%», - говорит аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.





