7 августа 2017, 14:45

Check Point сообщает о финансовых результатах второго квартала 2017 года

Check Point Software Technologies Ltd. (Nasdaq: CHKP) объявил финансовые результаты за второй квартал 2017 года:



Выручка: 459 млн долларов США, что на 8% больше в годовом сравнении;

Выручка от продажи подписок на программные блейды: 118 млн долларов США, на 27% больше, чем во втором квартале 2016 года;

Операционный доход (GAAP): 222 млн долларов США, что составляет 48% от выручки;

Операционный доход (non-GAAP): 248 млн долларов США, что составляет 54% от выручки;

Прибыль на акцию (GAAP): 1,12 доллара США, что на 18% больше в годовом сравнении;

Прибыль на акцию (non-GAAP): 1,26 доллара США, что на 16% больше в годовом сравнении;

Доходы будущих периодов: 1,065 млрд долларов США, что на 19% больше по сравнению со вторым кварталом 2016 года;

"Во втором квартале мы показали хорошие результаты — стабильный рост выручки, а также рост прибыли на акцию на 16%превысили наши самые оптимистичные прогнозы, — комментирует Гил Швед, основатель и главный исполнительный директор Check Point Software Technologies. — Крупнейшие атаки последних месяцев подтверждают необходимость новых подходов к кибербезопасности. Мы уверены, что фокус на предотвращении, обмен информацией об угрозах в реальном времени и консолидация инфраструктуры безопасности помогут остановить следующую подобную атаку. Check Point Infinity, запущенное в прошлом квартале, предоставляет консолидированную архитектуру безопасности в сети, облаке и на мобильных устройствах, обеспечивая самый высокий уровень предотвращения угроз".



Ключевые финансовые итоги второго квартала 2017 года:



Выручка: 459 млн долларов США, по сравнению с 423 млн долларов США во втором квартале 2016 года.

Операционный доход (GAAP): 222 млн долларов США, по сравнению с 202 млн долларов США во втором квартале 2016 года.

Операционный доход (non-GAAP): 248 млн долларов США, по сравнению с 227 млн долларов США во втором квартале 2016 года.

Налоги на прибыль (GAAP): 45 млн долларов США, по сравнению с 48 миллионами долларов США во втором квартале 2016 года.

Чистая прибыль (GAAP): 188 млн долларов США, по сравнению с 166 млн долларов США во втором квартале 2016 года.

Прибыль на разбавленную акцию (GAAP): 1,12 доллара США, по сравнению с 0,95 доллара США во втором квартале 2016 года.

Чистая прибыль (non-GAAP): 212 млн долларов США, по сравнению с 190 млн долларов США во втором квартале 2016 года.

Прибыль на разбавленную акцию (non-GAAP): 1,26 доллара США, по сравнению с 1,09 доллара США во втором квартале 2016 года.

Доходы будущих периодов: На 30 июня 2017 года доходы будущих периодов составили 1,065 млрд долларов США, по сравнению с 892 млн долларов США на 30 июня 2016 года.

Поток денежных средств: Поток денежных средств от основной деятельности вырос до 226 млн долларов США по сравнению с 205 млн долларов США во втором квартале 2016 года.

Программа выкупа акций: в течение второго квартала 2017 года компания выкупила 2,3 млн акций на общую стоимость 248 млн долларов США.

Остаток денежных средств и стоимость рыночных ценных бумаг: на 30 июня 2017 года составили 3,806 млрд долларов США, по сравнению с 3,708 млрд долларов на 30 июня 2016 года.



Информация о финансовых показателях non-GAAP, приведенная в этом пресс-релизе, расшифровывается в разделах "Применение финансовых показателей non-GAAP" и "Согласование финансовых показателей GAAP и финансовых показателей non-GAAP".



Ключевые бизнес-итоги



Новая революционная архитектура кибербезопасности Check Point Infinity, разработанная для решения критически важных задач по безопасности бизнеса. Check Point Infinity — это первая консолидированная система безопасности, которая защищает данные в сети, облаке и на мобильных устройствах, обеспечивая заказчикам беспрецедентный уровень предотвращения растущего числа кибератак. Infinity управляется с единой панели и подключается ко всем продуктам Check Point. В платформу Infinity включены следующие обновленные компоненты:



Консолидированное управление безопасностью: консолидация управления функциями предотвращения угроз, а также унифицированное управление облачной и сетевой средой входят в новую версию R80.10. Она содержит дюжину новых возможностей и улучшений, включая уникальные уровни политик, мульти-зоны безопасности и улучшенную производительность, чтобы поддерживать защиту компаний от любых угроз в любое время и в любом месте.



Унифицированная мобильная защита: SandBlast Mobile — унифицированное кросс-платформенное решение, которое защищает организации любых масштабов от мобильных атак. SandBlast Mobile обнаруживает и блокирует известные и неизвестные вредоносные программы, защищая пользователей от скомпрометированных Wi-Fi-сетей, и атак типа man-in-the-middle ("человек посередине"), а также фишинговых схем с использованием SMS.



Улучшенное предотвращение угроз: новая технология Check Point Anti-Ransomware обеспечивает компаниям защиту от вымогателей и самых изощренных ransomware-программ.



Самая быстрая платформа предотвращения угроз: обновленная линейка платформ безопасности самого высокого класса включает устройства серий 44000 и 64000, которые обеспечивают исключительно быстрое предотвращение угроз — 42 Гбит/с реальной пропускной способности для предотвращения угроз и 636 Гбит/с реальной пропускной способности межсетевого экрана. Они также включают многоуровневое шасси для поддержки динамических потребностей растущих сетей, обеспечивая при этом высочайшую надежность и производительность, необходимые для будущего кибербезопасности.



Расширенная безопасность облака: новые автоматически масштабируемые возможности для поддержки частных и публичных облаков, а также для Google Cloud Platform.



Отдел исследования безопасности также продолжает изучать уязвимости в современной инфраструктуре, включая критические уязвимости в мобильных устройствах и приложениях:



Просмотр фильмов на ПК может вызвать его заражение. Вредоносное ПО использует субтитры как новый вектор атак. Если субтитры скомпрометированы, хакеры могут использовать их, чтобы атаковать пользователей популярных стриминговых платформ и получить полный контроль над их устройством.

Более 250 миллионов компьютеров по всему миру были заражены зловредом Fireball. Команда исследователей Check Point Threat Intelligence обнаружила масштабную китайскую кампанию, которая распространяла вредоносное ПО, способное захватить браузер и превратить его в "зомби". В случае заражения компьютера хакеры имели возможность запустить на нем любой код, взломать и вести с него веб-трафик на рекламные ресурсы.

14 миллионов устройств Android заражены CopyCat. Исследователи Check Point обнаружили мобильный зловред, который заразил миллионы Android-устройств, позволяя хакерам генерировать доходы от рекламы.



