Check Point: криптомайнеры набрали обороты во втором полугодии 2017 г

2 февраля 2018, 9:15

Check Point Software Technologies представил отчет Global Threat Intelligence Trends за второе полугодие 2017 г.

Исследователи обнаружили, что в погоне за прибылью киберпреступники все чаще используют криптомайнеры, а организации по всему миру продолжают подвергаться атакам программ-вымогателей и вредоносных рекламных программ.



За период с июля по декабрь 2017 г. от незаконного майнинга криптовалюты пострадала каждая пятая компания. С помощью этого вредоносного ПО киберпреступники получают доступ к ресурсам центрального процессора или видеокарты на ПК жертвы и используют их для добычи криптовалют. Уровень потребления может достигать 65% мощности ЦП.



В отчете Global Threat Intelligence Trends Report за второе полугодие 2017 г. также представлен подробный обзор ландшафта киберугроз в топ-категориях вредоносного ПО — вымогателях, банковских и мобильных зловредах. Данные получены из Check Point ThreatCloud за июль – декабрь 2017 г.



Эксперты Check Point выявили ключевые тренды киберугроз во втором полугодии 2017:



Ажиотаж вокруг майнинга криптовалюты. Программы-криптомайнеры чаще всего используются для майнинга криптовалюты в личных целях. Однако из-за растущего внимания общества к виртуальным деньгам процесс майнинга, который напрямую зависит от числа владельцев криптовалют, затормозился. В результате для майнинга требуется намного больше вычислительной мощности, что побуждает хакеров придумывать новые способы незаконного использования ресурсов.



Эксплойты теряют популярность. Еще год назад эксплоит-киты были одним из главных векторов атак. Однако в 2017 г. они применялись значительно реже, потому что платформы и программы, которые уже становились жертвами эксплойтов, улучшили свою защиту. «Срок годности» новых эксплойтов сокращается и благодаря оперативным совместным действиям вендоров по безопасности и разработчиков софта и автоматическим обновлениям ПО.

Рост мошенничества и вредоносного спама. В течение 2017 года соотношение между зловредами, которые используют протоколы HTTP и STMP, сместилось в сторону SMTP. Объем таких атак вырос с 55% в первом полугодии до 62% во втором. Популярность этих методов распространения привлекла внимание опытных хакеров, владеющих более совершенными практиками взлома. Они применяют свои умения для взлома документов, в особенности Microsoft Office.

Мобильное вредоносное ПО вышло на уровень предприятий. В течение прошлого года мы видели атаки на компании, источниками которых стали мобильные устройства. Так, смартфоны и планшеты, зараженные зловредом MilkyDoor, использовались в качестве серверов-посредников для сбора конфиденциальных данных из корпоративной сети. Еще один пример мобильных угроз — вредоносное ПО Switcher, которое пытается взломать элементы сети (например, маршрутизаторы) и перенаправить трафик на подконтрольный хакерам сервер.



Майя Хоровитц (Maya Horowitz), менеджер группы по сбору данных об угрозах Check Point Software Technologies, прокомментировала: «Во второй половине 2017 года мир штурмовали криптомайнеры — они стали самым популярным способом получения прибыли от взломов. Это не новый вид атак, но растущая популярность и стоимость криптовалют в значительной степени способствуют более широкому распространению криптомайнеров».



«Мы отметили и другие тенденции киберугроз: программы-вымогатели, появившиеся еще в 2016 году, остаются серьезной угрозой. Их используют как для масштабных атак по всему миру, так и для целевых нападений на конкретные организации. 25% взломов за отмеченный период были сделаны через уязвимости, обнаруженные более десяти лет назад. Менее 20% атак проводились через бреши в защите, которые известны около двух лет. Очевидно, что компаниям все еще предстоит большая работа, чтобы выстроить надежную защиту от киберпреступников».



Топ вредоносного ПО второго полугодия 2017 г.



1. Roughted (15.3%) — масштабная кампания вредоносной рекламы, которая используется для распространения зловредных сайтов, эксплойт-китов и вымогателей. Она может использоваться для атаки на платформы любого типа и любой ОС, а также способна противостоять блокировщикам рекламы, чтобы обеспечить наиболее широкий охват.



2. Coinhive (8.3%) — программа-криптомайнер, разработанная для онлайн-майнинга криптовалюты Monero без ведома пользователя при посещении им определенных сайтов. Зловред Coinhive появился только в сентябре 2017 г., но уже успел заразить 12% организаций по всему миру.



3. Locky (7.9%) — вымогатель, который появился в феврале 2016 года, распространяется в основном с помощью спам-писем, содержащих загрузчик, замаскированный под вложение Word или Zip, который затем загружает и устанавливает вредоносное ПО, шифрующее файлы пользователя.



Топ программ-вымогателей второго полугодия 2017 г.



1. Locky (30%) — вымогатель, который появился в феврале 2016 года, распространяется в основном с помощью спам-писем, содержащих загрузчик, замаскированный под вложение Word или Zip, который затем загружает и устанавливает вредоносное ПО, шифрующее файлы пользователя.



2. Globeimposter (26%) — вымогатель, замаскированный под шифровальщик Globe ransomware. Был обнаружен в мае 2017 года и распространялся с помощью спам-кампаний, вредоносной рекламы и эксплойт-китов. После шифрования программа добавляет расширение .crypt к каждому зашифрованному файлу.



3. WannaCry (15%) — вымогатель, который получила широкое распространение во время крупномасштабной атаки в мае 2017 г. Он распространяется по сетям с помощью эксплоита для блока серверных сообщений (SMB) Windows под названием EternalBlue.



Топ мобильных зловредов за второе полугодие 2017



Hidad (55%) — зловред для Android, который переупаковывает легитимные приложения и затем реализует их в магазинах сторонних производителей. Его главная функция — показ рекламы, однако он также может получить доступ к ключевым настройкам безопасности, встроенным в операционную систему, что позволяет злоумышленнику получить конфиденциальные данные пользователя.

Triada (8%) — модульный бэкдор для Android, который дает огромные привилегии скачанным зловредам, чтобы они могли внедриться в системные процессы. Triada также был замечен в подмене URL-адресов, загруженных в браузере.

Lotoor (8%) — инструмент взлома, использующий уязвимости в операционных системах Android, чтобы получить root-доступ на взломанных мобильных устройствах.





Топ вредоносного ПО для банков второго полугодия 2017 г.



1. Ramnit 34% — банковский троян, который похищает данные учетных записей клиентов банка, пароли FTP, файлы cookies для сессий и личные данные.



2. Zeus 22% — троян, который атакует устройства на платформе Windows и часто используется для кражи банковской информации с помощью технологий типа «человек-в-браузере» — кейлоггинга и захвата содержимого форм.



3. Tinba 16% — банковский троян, который похищает данные учетных записей пользователя с помощью веб-инъекций. Они активируются, когда пользователь пытается зайти на сайт своего банка.



Отчет составлен на базе данных, полученных из Check Point ThreatCloud за период с июля по декабрь 2017 г. Check Point ThreatCloud — крупнейшая кооперативная сеть, созданная для борьбы с киберпреступностью, в которую поступают данные об угрозах и трендах атак из глобальной сети сенсоров угроз. База данных ThreatCloud, содержащая более 250 миллионов адресов, проанализированных для обнаружения ботов, более 11 миллионов сигнатур вредоносных программ и более 5,5 миллионов зараженных сайтов, продолжает ежедневно идентифицировать миллионы вредоносных программ.