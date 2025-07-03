3 июля 2025, 15:15

США остановили поставки Украине оружия, которое уже было в Польше

В Польше на момент приостановки поставок оружия Украине находились, среди прочего, более 20 ракет для ЗРК Patriot, более 20 ПЗРК Stinger, неназванное количество ракет класса "воздух - земля" Hellfire и более 90 ракет "воздух - воздух" AIM. В Пентагоне заявили, что речь не идет о полном прекращении помощи Украине. Вместо этого Трампу предложат варианты продолжения военной помощи, которые соответствуют его цели закончить войну.

