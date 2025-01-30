США поставили в Украину 90 противоракет для Patriot со складов в Израиле

30 января 2025, 11:15

США на этой неделе передали около 90 противоракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot из Израиля в Украину, пишет Axios.

По словам источников, в прошлом году Киев попросил Израиль отправить ракеты в США для их восстановления и отправки в Украину. Отмечается, что в апреле 2024 г. ВВС Израиля сняли с вооружения ЗРК Patriot, т.к. система утратила свою актуальность и Еврейское государство разработало собственные системы ПВО. Большинство батарей Patriot использовались в учебных целях или оставались на хранении.



В течение нескольких месяцев Израиль тянул с удовлетворением просьбы Киева, опасаясь ответных мер со стороны РФ, возможно, путем поставок современного оружия Ирану. Однако в конце сентября прошлого года Нетаниягу одобрил эту идею, заранее проинформировав РФ о своем шаге и подчеркнул, что «только возвращает систему Patriot в США», а не поставляет оружие на Украину.

