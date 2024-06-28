США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставках 8 комплексов ПВО Patriot— FT

28 июня 2024, 12:15

Соглашение еще окончательно не достигнуто, но, скорее всего, оно будет включать в себя отправку систем Patriot сначала из Израиля в США, а затем в Украину.

Киев может получить до восьми ЗРК Patriot, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что переговоры, «которые ознаменует сдвиг в отношениях Израиля с Москвой», велись между министрами и высокопоставленными чиновниками трех стран.В апреле Израиль заявил, что начнет выводить из эксплуатации восемь батарей Patriot, которым уже более 30 лет. Их заменят более современными системами.«Если такая передача будет реализована, это станет серьезным изменением обороноспособности Украины», - пишет издание.