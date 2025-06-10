Израиль передал Украине системы Patriot — посол

10 июня 2025, 9:45

"Системы Patriot, которые когда-то мы получили от США, теперь находятся в Украине. Это израильские системы, находившиеся на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились передать их Украине. И об этом, к сожалению, не слишком много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда", — сказал посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский.