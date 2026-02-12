В Израиле успешно завершены испытания ПРО "Праща Давида"

12 февраля 2026, 9:45

Управление по разработке вооружений Минобороны Израиля совместно с Агентством по противоракетной обороне США (MDA) и израильской компанией Rafael провели серию испытаний усовершенствованной системы ПРО «Праща Давида».

Она предназначена для перехвата ракет различных типов, в частности баллистических, а также дронов.Эти испытания включали сложные сценарии, соответствующие существующим и развивающимся угрозам. «Успешное завершение серии стало очередным технологическим и оперативным прорывом в модернизации системы, которая во время войны продемонстрировала высокий уровень перехватов, спасая жизни и предотвращая серьезный ущерб», - подчеркнули в военном ведомстве Израиля.Также отмечается, что «Праща Давида» является ключевым элементом многоуровневой системы ПВО Израиля наряду с «Хец», «Железным куполом» и лазерной системой «Железный луч», недавно переданной на вооружение ВВС.