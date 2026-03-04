LG Electronics отримала 26 нагород на конкурсі iF Design Award 2026

4 марта 2026, 13:15

Нагороджені роботи охоплюють такі категорії, як «Продукт», «Користувацький досвід/Користувацький інтерфейс», «Архітектура» та «Дизайн послуг», що відображає підхід LG до дизайну, орієнтований на людину й інновації.



Серед нагороджених продуктів — домашній робот LG CLOiD і телевізор LG OLED evo W6, що демонструють поєднання передових технологій і дизайну.

Також були відзначені флагманський магазин LG D5 й інклюзивний «легкий для читання» посібник, що підкреслює увагу LG до клієнтського досвіду та соціальної цінності в дизайні.Компанія LG Electronics (LG) повідомила про отримання 26 нагород на конкурсі iF Design Award 2026 за визначні досягнення в галузі дизайну в широкому спектрі категорій. Премію організовує iF International Forum Design GmbH. Журі оцінює роботи за критеріями інноваційності, функціональності, унікальності й актуальності в дев'яти категоріях: «Продукт», «Комунікація», «Користувацький досвід (UX)», «Користувацький інтерфейс (UI)», «Упаковка», «Інтер'єр», «Професійна концепція», «Архітектура» та «Дизайн послуг».Серед відзначених нагородами інновацій були домашній робот LG CLOiD, здатний виконувати широкий спектр побутових завдань і гармонійно інтегруватися в домашній простір, а також LG OLED evo W6 — телевізор True Wireless Wallpaper товщиною 9 міліметрів з технологією Hyper Radiant Color, що задає новий рівень якості OLED-зображення.Серед інших відзначених продуктів — ноутбук LG gram Pro, виготовлений із надлегкого матеріалу «Aerominum»; вигнутий ігровий монітор LG UltraGear OLED evo™; три аудіопродукти серії LG XBOOM, розроблені для розширення можливостей прослуховування; кондиціонер LG Whisen Objet Collection Cool із вишуканим мінімалістичним дизайном; система вентиляції ванної кімнати LG PuriCare, яка забезпечує комфорт у приміщенні завдяки інтегрованій системі управління повітрям і вологістю; а також LG WallFit — очищувач повітря, розроблений для максимального використання простору завдяки тонкому корпусу, що вбудовується в стіну. Також було відзначено розроблений для співробітників ШІ-агент UX.Окрім продуктів, нагороду в категорії «Архітектура» отримав флагманський магазин LG D5 у Сеулі за втілення інновацій і бачення бренду компанії через просторовий дизайн. Крім того, визнання за просування інклюзивного та сталого дизайну отримав простий у використанні посібник, розроблений для того, щоб допомогти дітям з особливостями розвитку зрозуміти принципи роботи та користування побутовою технікою.«Ми продовжимо розвивати інновації в дизайні, орієнтовані на клієнтів, одночасно зміцнюючи наші основні напрямки діяльності та досліджуючи нові можливості для зростання», — зазначив Чунг Вук-джун, керівник корпоративного центру дизайну LG Electronics.