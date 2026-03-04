На MWC показали аэропорт будущего

4 марта 2026, 12:45

На Mobile World Congress в Барселоне впервые выделили отдельную зону Airport of the Future, полностью посвящённую авиации и аэропортам. Представлено несколько интересных новинок.

Цифровая багажная метка BagID, которая заменяет бумажные ленты. Подключается к приложению авиакомпании, позволяет отслеживать чемодан со смартфона.Vueling показала голосового ИИ‑ассистента для покупки билетов через диалог в приложенииAirbus представил систему контроля бортового питания: по данным компании, до 40% еды на дальнемагистральных рейсах выбрасывается.Outsight демонстрирует проект аэропорта с мониторингом пассажиропотока в реальном времени. Такая технология уже используется в Париже и Далласе. Там же применяют четырёхногого робота Anybotics для патрулирования зон безопасности.