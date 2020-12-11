Среди современных умных аэропортов, аэропорт Стамбула лидирует

11 декабря 2020, 13:15

Аэропорт Стамбула, где находится авиакомпания Turkish Airlines, был удостоен награды «Цифровая трансформация» Международного совета аэропортов (ACI) в рамках 16-й церемонии вручения наград ACI Europe.

Эта награда является признанием цифровой трансформации аэропорта и технологических инноваций, что делает его одним из самых «умных» аэропортов в мире.



Для аэропорта Стамбула получение награды за цифровую трансформацию от ACI является свидетельством вложенных инвестиций и инноваций. Назвать себя «самым умным аэропортом Турции» - скромное предложение, если учесть масштабы преобразований. Наряду с традиционными услугами в аэропортах IST предлагает своим клиентам важнейшие цифровые возможности, в том числе ворота для электронных паспортов, услуги интеллектуального перевода, индивидуальные мобильные приложения, интеллектуальную парковку, интеллектуальную безопасность и даже роботов-помощников. Расширение масштабов бесконтактных, интеллектуальных услуг, основанных на технологиях, не могло быть лучше для пассажиров, поскольку они стремятся дистанцироваться от физического контакта.

Кадри Самсунлу, главный исполнительный директор İGA Airport Operation, прокомментировал получение награды, сказал: «…самым важным требованием наших пассажиров является возможность путешествовать в цифровом формате. В этом отношении мы с самого начала поставили цифровизацию и технологии в центр аэропорта Стамбула. С самого первого дня мы используем искусственный интеллект на всех этапах наших бизнес-процессов, стремясь к постоянному увеличению производительности. Мы также активировали механизмы отслеживания в нашем аэропорту с помощью технологии Интернета вещей...».



В последнее время инвестиции в интеллектуальные технологии в IST достигают непостижимых масштабов. Около 3000 мониторов предоставляют пассажирам визуальную информацию, используя девять петабайт данных. Он проходит через 4500 км медных кабелей и 1700 км оптоволоконных путей. Аэропорт Стамбула вложил средства в множество интеллектуальных технологий с целью улучшить пассажирские перевозки и сделать путешествие по воздуху более приятным. Технологии варьируются от простых до ошеломляющих, и каждый этап процесса путешествия, так или иначе совершенствуется.



Чтобы назвать лишь некоторые из них, аэропорт использует технологии геолокации и GPS-маяки, чтобы указывать пассажирам направление к точкам в аэропорту. Эта технология также может использоваться для определения времени ходьбы до выхода на посадку и предупреждений о начале посадки их рейсов. Регистрация также упрощена за счет системы самостоятельной сдачи багажа, что ускоряет процесс и ограничивает личные контакты.



Что касается розничной торговли в аэропортах, Стамбул является лидером в создании плавного, эффективного и запоминающегося опыта. Реализованные здесь технологии включают 3D-голограммы, умные тележки для покупок, которые также могут заряжать личные устройства, мобильные кассовые аппараты и многое другое. Покупатели могут даже использовать приложение «волшебное зеркало», чтобы виртуально увидеть, как выглядят такие вещи, как макияж, одежда и часы, без необходимости их примерять.

Интеллектуальная революция не заканчивается и на стороне пассажиров. На аэродроме 40 000 светодиодных фонарей упрощают визуальное управление самолетом по аэропорту. Это делает маршрутизацию самолетов к выходам на посадку и от них в высшей степени оптимизированными и повышает безопасность передвижения по полю. Он также решает давнюю проблему плохой погоды, позволяя аэропорту продолжать работу даже при дальности видимости на взлетно-посадочной полосе всего 50 метров.Эрсин Инанкул, заместитель генерального директора İGA Airport Operations по цифровым услугам и коммерции, объяснил, что для аэропорта Стамбула вера в силу цифровой трансформации остается ключевой.«…Для меня и моей команды большая честь быть признанным« Лучшим в Европе »в такой сложной категории и среди других международных аэропортов, несмотря на то, что это новый аэропорт. Мы очень гордимся и взволнованы тем, что принесли нашей стране такую значительную награду. Мы всегда верили в силу цифровой трансформации…».