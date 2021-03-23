Новая украинская авиакомпания Bees Airline начала выполнения рейсов

23 марта 2021, 9:15

В международном аэропорту «Киев» состоялась презентация новой украинской авиакомпании Bees Airline. Первый рейс авиакомпания Bees Airline выполнила 18 марта 2021. Это чартерный рейс из Киева в Шарм-эль-Шейх.

Ольга Товкес, генеральный директор компании «МАСТЕР-АВИА»: «Все необходимые сертификаты и разрешения в авиакомпании Bees Airline уже есть. Поэтому мы уверены, что весенне-летний навигации ничто не помешает. Мы очень надеемся на длительное сотрудничество с нашими новыми партнерами».



Рейсы выполняются из аэропорта "Киев", который будет аэропортом базирования Bees Airline. Международный аэропорт «Киев» им. И. Сикорского расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города, по количеству рейсов и пассажиропотока занимает 2 место в Украине.



Александр Джиджора, коммерческий директор авиакомпании: «Наш базовый аэропорт «Киев» очень удобен, поэтому мы его и выбрали. Надеемся, наши привлекательные цены и удобная локация аэропорта быстро привлечет внимание пассажиров к сотрудничеству именно с нами».



В начале операционной деятельности авиационный парк авиакомпании Bees Airline состоит их двух воздушных среднемагистральных судов типа Boeing 737-800 NG на 189 мест. Вскоре флот пополнится еще двумя самолетами этого типа. В 2022 году флот будет насчитывать уже шесть самолетов.



Ценовая политика авиакомпания должна быть достаточно лояльной. И хотя точная стоимость за билеты на те или иные направления не названа, ориентировочно можно рассчитывать на 1000-1500 грн.

Евгений Хайнацкий, и.о. генерального директора авиакомпании Bees Airline: «В нашей авиакомпания до конца года будет 4 самолета Boeing 737, каждый год мы будем пополнять флот и нашу маршрутную карту. На сегодня с авиакомпанией работает туроператоры TPG и TEZ TOUR. Но вполне вероятно, что в ближайшее время авиакомпания Bees Airline будет надежным партнером для всех желающих».Первые чартерные международные рейсы Bees Airline будет выполнять на популярные курорты Египта и Турции. Впоследствии авиакомпания будет осуществлять регулярные рейсы по европейским направлениям. Сегодня точно известно, что есть запланированные рейсы ежедневно в аэропорт в Египте, также в маршрутном планировании появятся украинские аэропорты в Запорожье, Одессе, Херсоне, Львове и др.В ближайший месяц будет анонсирована вся география полетов нового украинского авиаперевозчика.