Весной авиакомпания Nordica начнет полеты из аэропорта "Киев" в Таллинн

20 ноября 2017, 13:15

26 апреля 2018 года, эстонская авиакомпания Nordica открывает полеты в столицу Эстонии -Таллинн из Международного аэропорта «Киев» (Жуляны).

В настоящее время Nordica выполняет ежедневные полеты между Таллинном и аэропортом «Борисполь», а с 26 апреля трижды в неделю будут совершаться полеты и в столичный аэропорт.



По оценке Nordica, объемы пассажиропотоков между Украиной и странами-членами Европейского Союза увеличиваются в результате вступившего в силу этим летом безвизового режима и положительных сдвигов в украинской экономике. Эстонская авиакомпания стремится обеспечить своим украинским клиентам удобное время полетов в Таллинн и далее – в страны Скандинавии и Центральной Европы, а также в Россию.



Директор по коммерческому развитию Nordica Свен Кукемельк отметил, что полеты в аэропорт «Киев» послужат отличным дополнением к существующему расписанию рейсов авиакомпании в другой киевский аэропорт. «Наша цель заключается в расширении свободы выбора для украинских пассажиров – в предложении им не только прямых рейсов из Киева в Таллинн, но и быстрых стыковочных рейсов в Стокгольм, Гетеборг, Осло, Тронхейм, Амстердам, Брюссель, Санкт-Петербург и Москву. При составлении расписания мы стараемся помочь своим клиентам как можно эффективнее распоряжаться временем поездки в то или иное зарубежное государство. В ряде пунктов назначения, выбравшие Nordica пассажиры могут экономить значительные суммы за счет меньшего количества ночей в отелях», - пояснил Свен Кукемельк.



«Нашим пассажирам будет интересно открытие нового направления в Северной Европе, кроме того, Таллин это крупный пассажирский и грузовой морской порт - всего 80 километров и вы уже в Хельсинки», - прокомментировал Алексей Яковец, генеральный директор компании «МАСТЕР-АВИА».



Таллинн является круглогодично привлекательным местом для отдыха, причем из эстонской столицы также можно легко отправиться в Хельсинки и Стокгольм на роскошном круизном лайнере. Nordica будет совершать рейсы через столичный аэропорт «Киев» трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам из Киева в Таллинн с вылетом в 6.05 и по вторникам, четвергам и воскресеньям из Таллинна в Киев в 22.40.







