Nordica пока не будет летать в Украину

13 сентября 2018, 10:45

В связи с низкими продажами билетов на рейсы Киев - Таллинн, эстонская авиакомпания Nordica приостанавливает полеты на зимний период по этому направлению.

«Однако, относительно следующего сезона весна-лето, у нас нет принципиальных изменений. Мы по-прежнему будем работать с аэропортом «Киев», - прокомментировал директор по коммерческому развитию Nordica Свен Кукемельк.Nordica - главный авиаперевозчик Эстонии. Сейчас компания плотно сотрудничает с польской авиакомпанией LOT, что добавляет комфорта и удобства в логистике и перелетах. Компания интересна для Украины тем, что в сетке полетов более чем 20 направлений, в том числе Осло, Брюссель, Амстердам, Стокгольм.Первый рейс «Nordica» из Киева в Таллин состоялся 26 апреля 2018 года, стоимость билета в одну сторону от 70 €. Продолжительность полета составляет около 1часа 45 минут.