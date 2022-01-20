Emirates, Air India и другие авиакомпании отменили рейсы в США из-за вышек 5G

Авиакомпании Emirates, Air India, ANA и Japan Airlines отменили некоторые рейсы в США из-за опасений по поводу того, что развёртывание 5G-сетей вблизи аэропортов нарушит работоспособность систем самолётов, особенно Boeing 777.
Очевидно, авиаперевозчики были вынуждены пойти на такие меры из-за того, что американские операторы связи, федеральные агентства и авиакомпании никак не могут решить вопрос введения в эксплуатацию 5G-вышек С-диапазона вблизи аэропортов.
Компания Emirates, которая является одним из крупнейших в мире владельцев самолётов Boeing 777, сообщила о том, что с 19 января приостанавливаются полёты в некоторые американские города, в том числе Бостон, Чикаго, Майами, Сиэтл и др. О сроках возобновления полётов будет объявлено дополнительно. При этом компания продолжит летать в Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Вашингтон. В заявлении Emirates сказано, что компания «тесно сотрудничает с производителями самолётов и соответствующими органами власти, чтобы решить операционные проблемы» и надеется снова начать полноценно летать в США, как только появится такая возможность.
В течение дня об отмене рейсов также объявили некоторые другие азиатские компании. Например, некоторые рейсы перенесла China Airlines, Korean Air отказалась от использования самолётов Boeing 747 и Boeing 747-8 на некоторых рейсах в США, а гонконгская Cathay Pacific заявила о готовности использовать самолёты других производителей в случае необходимости. Ранее американские авиакомпании также предупреждали, что вышки 5G вблизи аэропортов могут мешать работе оборудования некоторых самолётов. Согласно имеющимся данным, речь идёт о радиолокационных высотомерах, используемых в некоторых самолётах, в случае поломки которых может возникнуть угроза безопасности пассажиров и экипажа.
(С) 3dnews.