Названа причина катастрофы Air India 12 июня

18 июля 2025, 10:15

Причиной катастрофы Air India 12 июня могло стать отключение капитаном подачи топлива



The Wall Street Journal опубликовалновые детали расследования авиакатастрофы Air India 12 июня, в результате которой погибли 310 человек.

По данным издания, запись переговоров пилотов указывает, что капитан мог отключить переключатели подачи топлива к двум двигателям самолета. В отчете Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии говорится, что один пилот спросил другого, почему тот перевел переключатели, но второй отрицал это.Переключатели были отключены на короткое время, однако пока неизвестно, было ли это случайным или преднамеренным. В расследовании также рассматриваются технические неисправности и психологическое состояние экипажа.