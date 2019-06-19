Сеть АЗК WOG ввела новый способ расчета за топливо — через терминалы IBox

19 июня 2019, 12:15

С июня 2019 года компания WOG запустила новую услугу на АЗК – теперь оплатить топливо можно с помощью терминалов IBox наличными.



Такой способ оплаты удобен тем водителям, которые не используют смартфоны и приложения, и предпочитают расплачиваться наличкой, но при этом не хотят стоять в очереди на кассу.

«Мы добавляем ещё один способ оплаты топлива для удобства наших клиентов. Теперь для тех, кто спешит, и хочет только заправиться, кроме покупки топлива через приложение PRIDE, доступна ещё одна опция самостоятельной оплаты вне кассы — терминалы IBox», — говорит IT-директор WOG Олег Кушиль.Чтобы оплатить топливо через терминал, необходимо на сенсорном экране выбрать иконку с логотипом «WOG» и ввести номер телефона, на который зарегистрирована карта ПРАЙД. Далее – выбрать номер колонки и вид топлива, указать количество литров или сумму, на которую планируете заправить авто. На ваш номер телефона придет SMS с кодом подтверждения, который необходимо ввести в поле на экране терминала. Далее следует внести необходимую сумму в IBox. После этого стартует заправка авто.Если при заправке в бак помещается меньше литров, чем было указано, остаток литров падает на баланс клиента. Так же и с суммой – если наличных вносится больше, чем было указано, разница в гривнах конвертируется в литры и остается на балансе карты ПРАЙД клиента.Также следует отметить, что при оплате заправки с помощью IBox действуют персональные условия по карте лояльности ПРАЙД. А комиссии за использование терминала нет.