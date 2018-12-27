WOG представил новогодний AR ролик

27 декабря 2018, 13:15

В честь новогодних праздников сеть АЗК WOG и кафе WOG CAFE запустили приложение WOG MAGIC, которое позволяет смотреть видео в режиме дополненной реальности.

«Мы хотели привнести капельку хорошего настроения, поздравить клиентов с праздниками, окунуть людей в новогоднюю атмосферу, подарить им немного фана и задора. Развеселить», - говорят в WOG.

Как это работает. При совершении покупки клиент WOG получает чек. На каждом таком новогоднем чеке, начиная с 25-го декабря и по 14 января 2019 года, в его нижней части нанесено изображение стаканчика. Необходимо навести на него экран смартфона, и оно преобразуется в фановое видеопоздравление в режиме дополненной реальности.

Однако предварительно следует установить и запустить специальное приложение WOG MAGIC, которое можно скачать на Play Market или Appstore.

Что происходит на видео. В праздничном AR-ролике от WOG стильный Санта Клаус-хипстер на своем Ford Mustang облетает вокруг заправку, делая пике, после – паркуется, выходит из авто и торжественно машет рукой пользователю, в тот же момент запускается праздничный фейерверк. Все это сопровождается звуковыми спец.эффектами.

«Мы еще раз поздравляем дорогих украинцев с новогодними праздниками и желаем всем отличного настроения и крепкого здоровья», - подчеркивают в WOG.

