Как организовать собственное кафе. Идеи и решения

9 марта 2021, 0:47

Если вы готовы окунуться в предпринимательскую деятельность, то открытие кафе - умный ход. Стремительный рост потребления кофе помог стимулировать рост индустрии кафе, разнообразные виды кофе являются основной составляющей типичного меню кафе.

Но популярность кафе связана не только с кофе и легкими закусками, которые они предлагают. Кафе стали центром постоянно растущей удаленной или «цифровой кочевой» рабочей силы. Сегодня многие ищут уютное пространство, где можно установить ноутбук, выпить латте и заняться делами.

Кстати, возьмите на заметку, что для управления кафе идеально подойдет программа учета для кафе Poster. Это приложение как для Android-планшета, так и для iPad.

Шаги для создания кафе

Во-первых, вы должны разработать свою концепцию . Какие блюда вы хотите подавать? Откуда вы возьмете кофе? Какую атмосферу вы хотите передать? Чем вы выделите свое кафе среди конкурентов?

Затем вы должны определить стратегическое место. Кафе хорошо себя чувствуют в пешеходных зонах, окруженных магазинами.

Когда у вас появятся идеи относительно местоположения вашего кафе и некоторые оценки стоимости аренды, вы должны подумать о том, как вы будете финансировать свое кафе. Достаточно ли у вас личных средств, возьмете кредит для малого бизнеса или обратитесь за помощью к семье и друзьям?

После того, как вы определились с финансированием, вы можете начать подавать заявку на получение необходимых разрешений и зарегистрировать свой бизнес.

Оформляя документы, вы можете приступить к разработке макета своего кафе, заказать мебель и оборудование, начать размещать объявления о вакансиях, чтобы вы могли нанять персонал, и разработать маркетинговый план.

Но как создать кафе, которое станет конкурентным на рынке? Вот шаги для создания кафе:

Как видите, создание кафе-бизнеса состоит из нескольких этапов, и ни один предпринимательский путь не будет выглядеть одинаково. В то время как некоторые владельцы бизнеса предпочитают начать писать бизнес-план, другие предпочитают сразу погрузиться в стихию.

Уникальное предложение

Из-за стремительного роста рынка ключевой частью вашего планирования должно быть ваше уникальное ценностное предложение. Будете ли вы предлагать широкие возможности тем, у кого есть ограничения в питании? Возможно, вы будете полностью веганским или полностью безглютеновым заведением (или и тем, и другим). Может быть, вы можете позиционировать свое кафе как экологически чистый бизнес или пожертвовать вырученные средства на конкретное дело.

Или, чтобы удовлетворить растущее число удаленных сотрудников, вы можете спроектировать свое кафе так, чтобы оно предлагало такие удобства, как обширное рабочее пространство, торговые точки, бесплатный Wi-Fi и возможность зарезервировать столик.

После того, как вы наметили базовую концепцию, вы можете погрузиться в тонкую логистику. И в этом вам поможет joinposter.com