ПриватБанк и POSTER научили ботов покупать кофе

29 августа 2018, 9:15

ПриватБанк и компания POSTER запустили первого в Украине чат-бота для Telegram, который позволяет заказывать и оплачивать кофе на бегу.

Такой персональный бот, которого может бесплатно получить любая кофейня, бар или ресторанчик, позволяет заранее (за 5–10 минут) заказать кофе по пути на работу или встречу и забрать его без очереди и ожидания приготовления.



«Крайне редко встречаются действительно полезные чат-боты, обычно компании повторяют в ботах уже реализованные в своих приложениях решения, – говорит Артем Фесько, один из авторов кофейного бота. – Мы решили применить чат-бота в реальном повседневном кейсе – покупке кофе. Написав боту в Телеграм, вы сможете забрать готовый напиток через 5–10 минут в кафе».



Первый в Украине телеграм-бот для заказа кофе запущен для модной кофейни White Coffee Bar в Днепре. Для заказа кофе нужно просто установить @WhiteBarBot в мессенджере Telegram, выбрать напиток или десерты и подтвердить оплату. Деньги за кофе автоматически списываются с карты клиента, таким образом заказывать кофе можно не только себе, но и друзьям или близким, даже тем, которые находятся в другом городе или стране.



«Мы в нашей компании большие любители новинок и технологий. А если эти ноу-хау упрощают и улучшают жизнь, то мы всегда «за», – говорит Феликс Безрук, создатель кофеен третьей волны. – Поэтому мы с большой радостью встретили инициативу ПриватБанка и Poster о разработке бота для заказа кофе с собой. Мы не ждем увеличения продаж с этим ботом, но мы ждем удовлетворенного сербанья «флет-вайта» и «фильтр-кофе» от наших гостей».



