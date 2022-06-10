PROMT выпустила новую версию бота-переводчика для Telegram

10 июня 2022, 9:45

Компания PROMT выпустила новую версию своей программы для Telegram – бот-переводчик PROMT.Translate.

Переводчик полезен всем, кто общается в Telegram или подписан на иностранные каналы.



Главное изменение в боте — это перевод на основе нейронных сетей. Уникальная гибридная технология PROMT Neural позволяет получать перевод высокого качества. Сочетание скорости и качества перевода дают доступ к нужной информации без языковых барьеров.



«Мы видим, как интенсивно растет аудитория Telegram. По данным аналитических агентств мессенджер обогнал Whatsapp по суточной аудитории, поэтому мы считаем, что качественный, бесплатный переводчик в Telegram будет востребован пользователями. В современном мире люди получают информацию не только на родном языке, а с помощью бота можно поддерживать переписку на разных языках, искать работу, договариваться об услугах и решать другие вопросы. Если пользователь Telegram подписан на иностранные каналы, то бот - идеальный помощник, чтобы не пропустить нужную информацию», - говорит директор по развитию PROMT Юлия Епифанцева.



Бот-переводчик умеет переводить с 16 языков, среди которых английский, немецкий, испанский, португальский, украинский, казахский, китайский, турецкий и другие. Можно переводить как отдельные сообщения, так и через кнопку «Поделиться» отправить на перевод целый пост из любого Telegram-канала. Язык оригинального текста указывать необязательно, так как доступна опция автоматического определения языка.



Бот можно использовать и для изучения иностранных языков. При переводе слов пользователь получает все варианты перевода, структурированные по частям речи, для английского языка доступна транскрипция. Кроме словаря и машинного перевода текстов бот может показывать примеры употребления слов и словосочетаний в разных контекстах с переводами, выполненными профессиональными переводчиками.