PROMT выпустила корпоративный переводчик на Linux

Компания PROMT обновила продукт PROMT Neural Translation Server— корпоративное решение для машинного перевода текстов и документов на основе нейронных сетей.
Возможности решения
· Поддержка Linux
· Высокая производительность
· Качество перевода
· Перевод документов
Перевод документов с автоматическим сохранением исходного форматирования ускоряет подготовку отчетов, презентаций, технической документации и маркетинговых материалов. Решение поддерживает форматы .docx, .xlsx, .pptx, .txt, .xml, .xliff, pdf (текстовый и сканированный), jpeg, png,.odt, .ods.
· Настройка на глоссариях
В решение включены уникальные технологии лексической настройки нейронного перевода для повышения качества и настройки решения на терминологию заказчиков.
· Коннекторы для интеграции машинного перевода в CAT системы
Интеграции с CAT-системами и возможности настройки позволяют существенно ускорить подготовку профессионального перевода документов – до 35% и оптимизировать работу отделов перевода компаний.
· Удобное администрирование
Веб-интерфейс администратора помогает контролировать использование решения (монитор лицензий, управление пользователями и профилями перевода, статистика использования по объему и типам перевода).
С PROMT Neural Translation Server специалисты предприятий и организаций могут переводить любые тексты без ограничения по объему и документы на 40+ иностранных языках. Решение работает внутри корпоративной сети, не обращается к сторонним сервисам или базам данных, что обеспечивает конфиденциальность и безопасность при переводе любой корпоративной информации.