17 октября 2022, 15:45

PROMT выпустила корпоративный переводчик на Linux

Компания PROMT обновила продукт  PROMT Neural Translation Server— корпоративное решение для  машинного перевода текстов и документов на основе нейронных сетей.

Возможности решения

· Поддержка Linux

· Высокая производительность

· Качество перевода

 · Перевод документов

Перевод документов с автоматическим сохранением исходного форматирования ускоряет подготовку отчетов, презентаций, технической документации и маркетинговых материалов. Решение поддерживает форматы .docx, .xlsx, .pptx, .txt, .xml, .xliff, pdf (текстовый и сканированный), jpeg, png,.odt, .ods.

· Настройка на глоссариях

В решение включены уникальные технологии лексической настройки нейронного перевода для повышения качества и настройки решения на терминологию заказчиков.

· Коннекторы для интеграции машинного перевода в CAT системы

Интеграции с CAT-системами и возможности настройки позволяют существенно ускорить подготовку профессионального перевода документов – до 35% и оптимизировать работу отделов перевода компаний.

· Удобное администрирование

Веб-интерфейс администратора помогает контролировать использование решения (монитор лицензий, управление пользователями и профилями перевода, статистика использования по объему и типам перевода).

С PROMT Neural Translation Server специалисты предприятий и организаций могут переводить любые тексты без ограничения по объему и документы на 40+ иностранных языках. Решение работает внутри корпоративной сети, не обращается к сторонним сервисам или базам данных, что обеспечивает конфиденциальность и безопасность при переводе любой корпоративной информации.


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