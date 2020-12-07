PROMT обновил интерфейс онлайн-переводчика PROMT.One

7 декабря 2020, 15:45

Сервис бесплатного онлайн-перевода компании PROMT получил новый интерфейс веб-версии для более комфортной работы пользователей.

Интерфейс переводчика стал более лаконичным и удобным: поля оригинал и перевод объединены и не растягиваются на весь экран.



На основании юзабилити-тестирования разработчики убрали некоторые элементы: например, они заменили кнопку “Перевести” на иконку, которая объединяет поля Оригинал и Перевод. Если вставить в поле Оригинал скопированный текст или поменять языки, то перевод отобразится автоматически, и нажимать на иконку не нужно. Также изменилась цветовая гамма сервиса – она стала светлее, но важные элементы выделены контрастными цветами.



Сервис PROMT.One – это не только перевод слов и текстов, но и справочная информация для выделенных в тексте слов или словосочетаний. При их выделении сервис показывает словарь и примеры употребления. Это позволяет отобразить на одном экране всю лингвистическую информацию и делает сервис удобным для изучения языков или самостоятельного написания текстов на иностранных языках.



На сервисе по-прежнему используются тематики перевода, но их стало меньше. Как говорят разработчики, это связано с использованием нейросетевого машинного перевода. Универсальная модель перевода, натренированная на миллионах параллельных предложений, прекрасно справляется с переводом многих типов текстов, и пользователю не нужно специально указывать тематику.



Кроме перевода текста, на сервисе есть разделы Словарь, Контексты и Формы слова. В Словаре можно посмотреть не только перевод слов, но и словосочетания с запрашиваемым словом, транскрипцию, произношение и примеры употребления. Раздел Контексты полезен тем, кто уже владеет языком, и хотел бы повысить свою языковую компетенцию. В Формах слова можно найти все грамматические формы для английского, немецкого, французского, испанского и русского языков. В компании говорят, что самый популярный язык в этом разделе – немецкий. Чаще всего пользователи смотрят формы немецких глаголов.



Зарегистрированные пользователи могут добавлять понравившийся контент – результат перевода, контекстный пример, слово из “Словаря” – в раздел “Мои переводы” и всегда иметь к нему доступ. Причем не только в веб-версии, но и в мобильном приложении PROMT.One для iOS и Android.



При оформлении PREMIUM-подписки пользователи получают расширенные возможности: плагин PROMT.One Агент для мгновенного перевода слов и текстов не только в браузере, но и в любом Windows-приложении, отключение рекламы и языковые офлайн-пакеты для мобильного приложения PROMT.One.