13 марта 2026, 10:15

Сирський заявив про технологічний перелом на полі бою

За словами генерала, війна вступила у фазу, де збільшення протяжності "кілл-зон" (зон ураження) є прямим наслідком зростання можливостей ударних БПЛА.


