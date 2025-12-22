Китайська "літаюча граната": НОАК робить наступний крок у піхотній дронізації

22 декабря 2025, 9:15

Китай не просто нарощує парк великих ударних БпЛА, а добудовує «нижній поверх» — піхотні одноразові боєприпаси.

Оновлена «літаюча граната» від Hunan Luobing Aviation, показана на початку грудня 2025 року, — це якраз про перетворення звичайного солдата на носія високоточного інструмента ближньої дії.

Концепт простий: одноразовий малий дрон, який запускається з руки або легкої направляючої, виносить бойову частину туди, куди класичний гранатомет фізично не дістає — за ріг, на верхні поверхи, в глибину вузьких вулиць. Сам виріб компактний, малошумний, з мінімальним силуетом, заточений під міську забудову, штурм укріплень, ураження розрахунків і легкої техніки. У грудневій версії китайці зробили ставку на політну стабільність і роботу блока наведення: для такого формату боєприпасу саме керовані коливання корпусу й утримання траєкторії на малій висоті вирішують усе.Це добре лягає у загальну доктрину НОАК: створити повноцінну лінійку «ударних інструментів» на рівні відділення — від більших барражуючих боєприпасів до надмалих дронів для одного оператора. Ключова перевага для КНР — власна електроніка, оптика та можливість дешево тиражувати продукцію, пропонуючи пакет «дешево, масово, з мінімальними вимогами до інфраструктури» для країн із обмеженими бюджетами або санкційними обмеженнями.Поява оновленої «літаючої гранати» означає, що сегмент надмалих ударних БпЛА виходить із експериментальної зони в серію. Якщо китайським інженерам вдасться забезпечити прийнятну надійність і простоту навчання, саме такі системи можуть стати стандартом для піхотних підрозділів третіх країн — і додатковим каналом впливу Пекіна на ринок тактичних озброєнь.