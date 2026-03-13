США могут отказаться от обогащенного урана России в ближайшие годы

13 марта 2026, 12:15

США совместно с европейскими партнерами надеются полностью прекратить использование российского обогащенного урана в ближайшие годы. Об этом заявил министр энергетики США Райт.

«Мы больше не будем использовать российский обогащенный уран, как не будут его использовать Европа и большая часть остального мира», - отметил он.По его словам, в штате Огайо действует предприятие, где устанавливаются дополнительные центрифуги, а в ближайшее время начнется строительство еще двух крупных заводов. Райт отметил, что новые мощности будут вводиться в эксплуатацию поэтапно: дополнительный объем продукции ожидается уже в 2026 и 2027 гг. Строительство наиболее масштабных объектов может затянуться дольше трехлетнего срока, который установил Конгресс, отметил министр.Кроме того, он заявил, что санкции США в отношении российской нефти не будут сняты. По его словам, нынешний топливный кризис - «это краткосрочная жертва ради долгосрочной цели».