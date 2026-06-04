Reuters: США предложили ввести пошлины на товары из 60 стран

4 июня 2026, 11:15

Администрация президента США Трампа предложила ввести дополнительные 10%-ные или 12,5%-ные пошлины на импорт из 60 стран.



Об этом пишет Reuters. Согласно источнику, инициатива связана с неспособностью этих государств ограничить торговлю товарами, произведенными с использованием принудительного труда.



Отмечается, что 10%-ные пошлины будут введены на импорт из Канады, Эквадора, ЕС, Индонезии, Мексики, Пакистана, Аргентины, Бангладеш, Камбоджи, Сальвадора, Гватемалы, Индонезии, Малайзии, Тайваня и Британии в связи с расследованием случаев принудительного труда. Дополнительные пошлины в размере 12,5% будут установлены на товары из оставшихся 45 стран, в отношении которых проводилось расследование.



При этом администрация Трампа хочет вернуть жесткую тарифную политику, которую ранее ограничил Верховный суд США. Решение пока не окончательное — до июля будут проходить общественные обсуждения.