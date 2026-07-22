FT: Трамп готовит новые пошлины для 60 стран уже на этой неделе

22 июля 2026, 13:45

Администрация президента США Трампа подготовила варианты нового пакета тарифов для 60 стран.

По данным Financial Times, ставки могут составить от 10% до 12,5%. Решение ожидается уже на этой неделе, когда истекает срок действия нынешних 10-процентных пошлин. При этом американские чиновники предупреждают Трампа о возможных экономических потрясениях накануне промежуточных выборов и рекомендуют сохранять стабильность в отношениях с торговыми партнерами.Советники президента также выступают за переговоры вместо введения новых ограничений. Однако Белый дом параллельно проводит торговые расследования, которые в будущем могут создать юридические основания для введения еще более высоких тарифов.