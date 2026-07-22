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22 июля 2026, 13:45

FT: Трамп готовит новые пошлины для 60 стран уже на этой неделе

Администрация президента США Трампа подготовила варианты нового пакета тарифов для 60 стран.

По данным Financial Times, ставки могут составить от 10% до 12,5%. Решение ожидается уже на этой неделе, когда истекает срок действия нынешних 10-процентных пошлин. При этом американские чиновники предупреждают Трампа о возможных экономических потрясениях накануне промежуточных выборов и рекомендуют сохранять стабильность в отношениях с торговыми партнерами.

Советники президента также выступают за переговоры вместо введения новых ограничений. Однако Белый дом параллельно проводит торговые расследования, которые в будущем могут создать юридические основания для введения еще более высоких тарифов.
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