Трамп вводит 10-процентный глобальный таможенный тариф

23 февраля 2026, 17:45

"Для меня большая честь подписать из Овального кабинета глобальный 10-процентный тариф в отношении всех стран, который вступит в силу почти немедленно", — написал в соцсети президент США.

Верховный суд признал незаконными "взаимные" тарифы, которые Дональд Трамп ввел в отношении многих стран в прошлом году, ставка составляла 10-50%). Трамп анонсировал, что введет новый тариф, но уже будет опираться на другой закон — закон о торговле, который дает право президенту ввести пошлины максимум на 150 дней, после чего их продление должен одобрить Конгресс.CNBC объяснил, что новое решение про глобальный 10-процентный тариф может означать, что для некоторых стран пошлины снизятся (хотя не всегда до 10%, поскольку против некоторых стран пошлины вводились по разным законам).