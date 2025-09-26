Трамп подписал указ, разрешающий продажу TikTok группе американских инвесторов

26 сентября 2025, 8:15

Пока неизвестно, что это будет за группа инвесторов. Но во время подписания документа в Овальном кабинете президент США сказал, что компания Oracle будет играть "большую роль", сообщили NBC News и Business Insider.



Он добавил, что в сделке также будут участвовать бизнесмен, основатель компании Dell Майкл Делл и медиамагнат Руперт Мердок.



Вице-президент Джей Ди Вэнс добавил, что больше подробностей будет раскрыто в ближайшие недели.



Вэнс сказал, что, среди прочего, сделка позволит США контролировать алгоритм приложения, который определяет тип контента, который пользователи видят в своих лентах. У Трампа спросили, хотел бы ли он, чтобы американцам предлагали больше контента MAGA. "Мне всегда нравится контент, связанный с MAGA", — ответил он.



Предварительно сделка оценивается в $14 млрд. Business Insider уточнило, что Китай еще окончательно не одобрил сделку, но Трамп сказал в Овальном кабинете, что лидер Китая Си Цзиньпин "дал нам добро".



TikTok — китайское приложение. Считается, что в США им пользуется 170 млн человек. В прошлом году в США вступил в силу закон, обязывающий материнскую компанию TikTok, ByteDance, продать платформу американской компании, иначе она будет заблокирована в США по соображениям национальной безопасности.