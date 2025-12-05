В Сирии заработает платежная система Visa

5 декабря 2025, 10:15

Американская компания Visa достигла соглашения с Центральным банком Сирии о запуске своей платежной системы на территории арабской республики.

Согласно заявлению компании, стороны утвердили дорожную карту, позволяющую создать в Сирии современную цифровую платежную экосистему.



«Основное внимание на первом этапе будет уделено работе с лицензированными финансовыми учреждениями над созданием надежной и безопасной платежной инфраструктуры. Это включает выпуск платежных карт и внедрение цифровых кошельков в соответствии с международными стандартами», - сообщила американская компания.