3 октября 2023, 10:45

Иран передаст оружие Хизбаллы России для использования в Украине

Иран и Россия подписали новое соглашение, согласно которому проиранская военно-политическая организация Хизбалла передаст свое старое оружие арабским группировкам в Сирии и российской армии, а взамен получит новое вооружение из Тегерана, сообщил кувейтской газете Al-Jarida источник в спецподразделении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Sepah-e-Qods .



Отмечается, что РФ, нуждающаяся в оружии для использования в Украине, получит большое количество боеприпасов, которые Хизбалла накопила на своих складах с 2006 года.



Военно-политическая шиитская организация Хизбалла с центром в Ливане, является главным региональным сателлитом и «подрядчиком» Ирана в регионе (Сирия, Ирак, Йемен). Лидер организации - Хасан Насралла.

