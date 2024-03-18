The Telegraph: Иран использует европейские порты для передачи оружия Хизбалле

18 марта 2024, 8:45

Иран использует европейские порты для прикрытия поставок оружия Хизбалле, сообщает The Telegraph, со ссылкой на источник в израильских спецслужбах.

Отмечается, что вооружения и другие товары доставляются в сирийский средиземноморский порт Латакия на кораблях, которые затем причаливают в портах Бельгии, Испании и Италии, чтобы «скрыть истинную цель маршрута». Из Латакии оружие перевозится в Ливан. Издание сообщает, что оружие также попадает к ХАМАСу в Ливане, а «маршруты, включающие Египет и Ливию, используются для передачи оружия ХАМАСу в Газе».



Подчеркивается, что Иран перешел на морские перевозки оружия после того, как израильские ВВС начали наносить удары по партиям, доставляемым по суше в северную Сирию через Ирак.