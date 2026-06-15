Нетаниягу: "Пока я премьер, Иран не получит ядерное оружие"

15 июня 2026, 10:15

Премьер Израиля Нетаниягу, комментируя меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, заявил, что не допустит появления у Тегерана ядерного оружия.

«Пока я являюсь премьер-министром Израиля, у Ирана не будет ядерного оружия. Мы с президентом Трампом полностью согласны по этому вопросу», - подчеркнул он.



По его словам, уже более 30 лет он находится в авангарде международной борьбы против ядерной программы Ирана. Израильский премьер отметил, что именно эта борьба, по его мнению, не позволила Тегерану создать атомное оружие раньше. «Если бы не эта борьба, у Ирана давно были бы атомные бомбы, чтобы уничтожить Израиль», - заявил он.



