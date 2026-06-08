ВВС Израиля атаковали военные цели в Иране

8 июня 2026, 17:15

Несмотря на новости о том, что Израиль согласился отложить удары, ВВС страны начали атаку на военные цели на западе и в центре Ирана.

Об этом сообщает пресс-служба армии Израиля.

Отмечается, что атака в Исфахане была на завод по производству БПЛА и другие цели. Все ракеты были запущены из воздушного пространства Ирака и Средиземного моря с помощью военных кораблей. В системе безопасности готовятся к ответному огню из Ирана.



Ранее Axios сообщал, что премьер Израиля Нетаниягу в ходе разговора с президентом США Трампом согласился отложить ответ на иранские удары, дать Вашингтону время заключить сделку с Тегераном. По словам источников, беседа Нетаниягу с Трампом в этот раз была спокойнее, чем их напряженный обмен мнениями на прошлой неделе.