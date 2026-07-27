Новый игровой микрофон GM30 от Bloody

27 июля 2026, 13:45

Bloody представляет новый USB-микрофон для стримеров, блогеров, подкастеров, геймеров и пользователей, которым важно качественное звучание при записи голоса.

Модель Bloody GM30 оснащена двумя диаграммами направленности (всенаправленной и кардиоидной): микрофон позволяет переключаться между всенаправленной диаграммой для подкастов с несколькими участниками и кардиоидной диаграммой для подкастов, стримов, озвучивания и записи музыкальных инструментов, обеспечивая точный захват звука в любой ситуации.

Среди ключевых особенностей – сенсорное отключение микрофона по касанию пальца, встроенный регулятор громкости, два интерфейса подключения (USB Type-C и 3,5 мм AUX), 7-цветная LED-подсветка. Микрофон универсальный и подойдёт для разных задач. Сочетает в себе функциональность, современный дизайн и простоту использования.Bloody GM30 обеспечивает широкий частотный диапазон 20 Гц - 20 кГц, высокое соотношение сигнал/шум (>95 дБ) и низкий уровень искажений (THD <0,1%), что делает его подходящим для стриминга, подкастов, онлайн-общения, озвучивания и записи музыкальных инструментов. Встроенное крепление с резьбой 5/8" совместимо с большинством микрофонных стоек и пантографов, обеспечивая гибкую настройку положения микрофона.Ключевые особенности Bloody GM30:Две диаграммы направленности в одном устройстве – для индивидуальной и групповой записи.Сенсорное отключение микрофона одним касанием.Два варианта подключения: USB Type-C и 3,5 мм AUX.Встроенный регулятор громкости без необходимости установки дополнительного ПО.Универсальное крепление 5/8", совместимое с большинством стоек и пантографов.Стильная 7-цветная LED-подсветка для игровых и стримерских сетапов.Высокое качество записи благодаря двум 14-мм конденсаторным капсюлям, широкому частотному диапазону и высокому соотношению сигнал/шум.