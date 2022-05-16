Новый игровой микрофон от Ritmix

16 мая 2022, 14:45

Ritmix представил новый игровой микрофон RDM-177 USB серии "Gaming", созданный специально для общения во время игр, стриминга, ведения блогов или подкастов.

Модель имеет кардиоидную направленность и оснащена капсюлем Hi-Fi уровня, а значит, вас точно услышат, и главное, без посторонних шумов!Семь режимов яркой RGB-подсветки RDM-177 USB Gaming, управлять которыми можно одним касанием расположенной на фронтальной панели сенсорной кнопки, «с головой» погружают в атмосферу игр и добавляют эффектности вашему изображению в кадре.Девайс относится к типу Plug-and-Play, то есть максимально прост в использовании - установка драйверов не требуется, достаточно подключить микрофон через порт USB-А.Прочный металлический штатив-трипод позволяет расположить микрофон в удобном месте на столе. А при необходимости можно использовать любую микрофонную стойку с 5/8-дюймовым резьбовым соединением.