RDM-160, RDM-175 и RDM-180 - новые микрофоны Ritmix

17 мая 2019, 11:45

Модельный ряд конденсаторных микрофонов компании Ritmix пополнился сразу же тремя новинками: RDM-160, RDM-175 и RDM-180.

Все три модели предназначены для интервью, презентации, skype, звукозаписи, игр, стримингов и других аудио активностей.

RDM-160 — настольный микрофон для начинающих и продвинутых блогеров. В комплекте металлический штатив, крепление «паук» и дополнительное пластиковое крепление — выбор крепления за Вами. В дополнении, модель комплектуется USB-адаптером с разъемами для наушников и микрофона.RDM-175 — оснащен регулируемым по высоте штативом с металлическим основанием, съемной ветрозащитой, а также поп-фильтром на подвижном гибком креплении. Подключение к компьютеру производится по аудиокабелю с разъемом 3,5 мм.RDM-180 — имеет отличное от предыдущих креплений. Микрофон устанавливается на стойку-пантограф со струбциной, позволяющей закрепить устройство на столе или любой другой плоской поверхности. В комплекте с устройством прилагается съемная ветрозащита и поп-фильтр. RDM-180 подключается через USB-разъем.ИНТЕРЕСНО! Ветровая защита используется, чтобы оградить микрофон от толчков воздуха при произнесении так называемых взрывных согласных — "б", "п".