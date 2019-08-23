AVR-180 START и AVR-380 EASY - новые регистраторы Ritmix

23 августа 2019, 14:15

Команда компании Ritmix представляет вам две первые модели из обновлённой линейки видеорегистраторов: AVR-180 START и AVR-380 EASY.

AVR-180 START – начальная модель в линейке видеорегистраторов, в которой оптимально сочетаются цена и технические характеристики. Новинка имеет компактный корпус, выполненный из черного матового пластика. Камера производит съемку в формате HD (720p) с возможностью интерполяции изображения до Full HD (1080p), а угол обзора составляет 120°. Двухдюймовый TFT дисплей обеспечивает удобный доступ к настройкам регистратора и позволяет просматривать изображение с камеры.AVR-380 EASY – это более продвинутая модель. Сочетание обновлённого процессора и 4-линзового объектива позволяет обеспечить съёмку видео в формате Full HD (1080p) даже ночью и в условиях плохой видимости. Угол обзора ощутимо шире, чем у AVR-180 START и составляет 170°. Регистратор оснащён трёхдюймовым современным IPS дисплеем, упрощающим работу с устройством.Обе комплектуются одинаковым креплением – круглой присоской, а также имеют слот для карты MicroSD, на которую записывается видео с камеры. Производитель рекомендует использовать карты 10 класса и выше для качественной записи в высоком разрешении. Питание видеорегистраторов традиционно осуществляется от бортовой сети автомобиля, а установленный внутри новинок аккумулятор поможет сохранить последние данные и настройки при внезапном отключении подачи тока.