Ritmix AVR-524 - новый видеорегистратор

11 мая 2018, 10:45

Корейский бренд Ritmix продолжает обновлять линейку видеорегистраторов и выпускает в продажу AVR-524.

Новая модель не только будет радовать глаз, но и поможет избежать несправедливостей и казусов, так часто встречающихся на дорогах.

Благодаря Full HD качеству AVR-524 записывает каждую мелкую деталь, а его компактный размер не мешает обзору водителя при движении.Следить за всем, что происходит вблизи припаркованного автомобиля, позволяет детектор движения, который автоматически включает короткую видеосъемку при обнаружении движущегося в кадре объекта (автоматически сравнивая соседние кадры видео для обнаружения движения).Для сохранения важного видеофайла от перезаписи, у AVR-524 присутствует кнопка SOS. Также удобно пользоваться кнопкой MUTE для включения / отключения записи звука, не прерывая видеозаписи.