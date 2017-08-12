Ritmix AVR-955 - 2-камерный видеорегистратор Full HD + Full HD

12 августа 2017, 10:45

Команда Ritmix рада представить полезную новинку - двухкамерный видеорегистратор AVR-955 серии DUAL с отличным качеством видеозаписи не только с передней, но и с задней камеры – «настоящее», не интерполированное разрешение видео Full HD 30 кад/сек + Full HD 30 кад/сек.

Редкое сочетание высокой надёжности, стабильной бесперебойной записи, удобства и простоты использования с широким функционалом. Выполнен регистратор в стильном компактном корпусе: узкая рамка вокруг экрана позволила сохранить размер устройства небольшим, что позволяет не загораживать обзор водителю. При этом 2,7 дюймовый экран c четким изображением позволяет просмотреть видео сразу в машине. Удобное и компактное крепление задней камеры - на надёжном 3М скотче на стекло, что позволяет отрегулировать и зафиксировать угол наклона к стеклу. При длительной постановке автомобиля на стоянку , заднюю камеру можно "сложить" на держателе, повернув внутрь салона, благодаря чему она становится незаметной снаружи.Поддерживает все основные функции видеорегистраторов RITMIX - обычная и циклическая видеозапись без разрывов между файлами, защита файла от перезаписи по срабатыванию датчика удара g-sensor, либо по нажатию кнопки SOS, поддержка функции MUTE - включение и отключение микрофона по одной кнопке прямо во время видеозаписи, запись по детектору движения, широкий угол обзора с коррекцией боковых искажений - обзор с двух камер 150' + 150'. Но главное преимущество-это, конечно, стабильная и надежная работа: беспрерывная видеозапись "всегда и в любых условиях" во все время Вашей поездки, без зависаний и самопроизвольных остановок видеозаписи. Это обеспечивается рационально продуманной схемотехникой, тщательным подбором высококачественных материалов и строжайшим многоступенчатым контролем качества на всех этапах производства.