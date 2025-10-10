AVR-9110, AVR-9105 и AVR-9100 - "умные" зеркала заднего вида

10 октября 2025, 15:45

Ritmix представил новую серию автомобильных видеорегистраторов, встроенных в зеркало заднего вида: AVR-9110, AVR-9105 и AVR-9100.

Каждая модель оснащена двумя камерами (фронтальная и задняя), крупным сенсорным IPS-дисплеем, датчиком движения, G-сенсором, поддержкой режима парковки и режима циклической записи с регулируемой длительностью, что делает новинки удобными и надёжными помощниками на дороге.



AVR-9110 записывает изображение в высоком разрешении до Ultra HD 4K на карту памяти до 512 ГБ, имеет широкий 11,26-дюймовый сенсорный экран с режимами отображения видео фронтальной камеры, задней камеры или двух одновременно. Управление возможно как через меню настройки на сенсорном экране, так и через Wi-Fi с помощью приложения Roadvideo, которое доступно для Android и iOS. Поддержка карт памяти micro SD увеличенной ёмкости до 512 ГБ позволяет хранить большие объёмы записей, а значит и более длинного отрезка пути, а выдвижной объектив передней камеры и прочные эластичные фиксаторы обеспечивают удобную установку на любой автомобиль без помех обзору.



AVR-9105 отличается эргономичным дизайном и 9,66-дюймовым дисплеем. Передняя камера встроена в корпус с зеркальным покрытием высокого качества, а установка на штатное зеркало заднего вида сохраняет полный обзор благодаря выдвижной фронтальной камере. Задняя камера обеспечивает надежную видеозапись обстановки сзади вашего автомобиля. Модель также поддерживает карты памяти до 512 ГБ, удобна в установке и ежедневном использовании.



Младшая модель видеорегистратора-зеркала AVR-9100 оснащена двумя камерами с 4-слойным просветлением объективов и разрешением до Full HD 1080p + HD 720p. Сенсорный экран диагональю 9,66″ и поддержка карт до 64 ГБ делают видеорегистратор практичным решением для повседневного использования.

Все модели имеют в комплекте автомобильный адаптер питания и всё необходимое для установки и подключения.Серия видеорегистраторов-зеркал Ritmix сочетает высокое качество видеозаписи, современный функционал, надежность и простоту установки, обеспечивая безопасность и комфорт водителя в любое время суток.