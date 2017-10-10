NAVITEL выпускает зеркало-видеорегистратор с дополнительной камерой заднего вида

10 октября 2017, 12:45

Компания NAVITEL объявляет о начале продаж smart-зеркала NAVITEL MR250 c функцией видеорегистратора и дополнительной камерой заднего вида.

Устройство имеет прочный металлический корпус и надежно крепится в автомобиль на штатное зеркало заднего вида. На MR250 установлена фронтальная FullHD камера со стеклянной линзой и широким углом обзора. При движении задним ходом важная информация с дополнительной камеры выводится на 5-дюймовый IPS дисплей, помогая водителю получить полную картину происходящего позади автомобиля.



Технические особенности Видеорегистратор MR250 имеет форм-фактор автомобильного зеркала заднего вида, в которое встроен яркий IPS-дисплей с диагональю 5 дюймов и комфортным для восприятия картинки соотношением сторон 16:9. При движении вперед на экран выводится изображение с фронтальной камеры, расположенной на обратной стороне зеркала. В камеру установлена современная 4-слойная стеклянная линза. Съемка ведется в FullHD-качестве с разрешением 1920х1080 и частотой кадров 30 fps. Это позволяет получить четкое детализированное изображение даже в ночное время суток. Угол обзора регистратора NAVITEL MR250 составляет 160°. Движение задним ходом – потенциально опасный маневр. В зеркалах невозможно увидеть все пространство сзади от автомобиля. Чтобы помочь водителю при маневрировании, регистратор NAVITEL MR250 оснащен дополнительной задней камерой. Качественное изображение с нее автоматически поступает на дисплей smart-зеркала при включении задней передачи. Камеру можно установить на заднее стекло внутри автомобиля или закрепить снаружи на рамке номерного знака. Задняя камера NAVITEL MR250 выполнена во влагозащищенном корпусе. Регистратор NAVITEL MR250 поддерживает microSD-карты объемом до 64 ГБ. Запись осуществляется в циклическом режиме. Фрагменты видео, записанные во время резкого маневра или удара, получают специальную отметку и защиту от перезаписи. В регистратор встроен детектор движения. Зафиксировав вибрацию на парковке, он активизирует режим видеосъемки (для корректной работы функции записи на парковке, устройство должно быть подключено к внешнему источнику питания).

