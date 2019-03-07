NAVITEL выпускает новый видеорегистратор NAVITEL MSR200

7 марта 2019, 12:45

NAVITEL объявляет о начале продаж видеорегистратора NAVITEL MSR200. Новинка расширяет линейку доступных устройств с качеством съемки Full HD.

Компактный и простой в использовании видеорегистратор NAVITEL MSR200 станет главным свидетелем на дороге и парковке. Запись видео происходит в качестве Full HD с частотой 30 кадров в секунду. Стильный автомобильный видеорегистратор автоматически включается при запуске двигателя, если устройство подключено к питанию, и записывает видео в циклическом режиме.

В NAVITEL MSR200 установлена качественная оптика: 4-слойная стеклянная линза обеспечивает угол обзора 120°. Для сжатия видео используется кодек H.264, сохраняющий отличное качество при малом объеме файлов. Поддерживаются microSD-карты объемом до 64 ГБ.

Благодаря встроенному детектору движения и режиму парковки, устройство снимет экстренную ситуацию, которая может случиться с припаркованным автомобилем, даже если водителя нет на месте, а устройство выключено. G-сенсор фиксирует резкие разгоны и торможения, вращения автомобиля и другие внештатные ситуации. Видеозаписи, сделанные во время непредвиденных ситуаций на дороге, автоматически сохраняются в памяти устройства и защищаются от перезаписи.



Видеорегистратор NAVITEL MSR200 поставляется с фирменным комплектом автомобильных аксессуаров.

Полная комплектация NAVITEL MSR200:

Видеорегистратор NAVITEL MSR200

Крепление на лобовое стекло

Автомобильное зарядное устройство

Кабель mini-USB – USB

Салфетка из микрофибры

Руководство пользователя

Гарантийный талон

Подарочный ваучер