NAVITEL XR2600 PRO — видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информером

13 декабря 2021, 9:15

Компания NAVITEL объявляет о начале продаж флагманской модели гибридного устройства 3-в-1: видеорегистратора с сигнатурным1 радар-детектором и GPS-информером NAVITEL XR2600 PRO.



По результатам опроса, проведенного среди пользователей нашей продукции и подписчиков соцсетей компании NAVITEL, выяснилось, что более половины из них используют или хотели бы использовать радар-детектор. Стремясь обеспечить контроль ситуации на дороге, многие автовладельцы приобретают современные устройства для видеофиксации, информирования о камерах и дорожных ограничениях и отслеживания полицейских радаров. Использовать несколько приборов одновременно как минимум неудобно: всем им требуется питание, провода мешают обзору, да и девайсы занимают много места на лобовом стекле, что может вызвать претензии сотрудников полиции.

NAVITEL XR2600 PRO — это современное универсальное устройство, которое без труда распознает сигналы всех популярных радаров и заранее предупреждает о них водителя. Встроенный радар-детектор, работающий в режимах «Трасса», «Город 1», «Город 2» или «Сигнатурный», предупредит водителя о приближении к камерам контроля скорости или постам ДПС по маршруту следования. Благодаря встроенным частотным фильтрам2 устройство эффективно отсекает ложные сигналы и оповещает автомобилиста только о реальных радарах с помощью надписи на экране и звукового предупреждения. Интенсивность оповещения зависит от мощности сигнала, скоростного режима и пользовательских настроек. Более того, на дисплее отобразится информация о том, какой впереди радар и какое до него расстояние. Также в памяти видеорегистратора есть постоянно обновляемая база данных GPS-координат стационарных камер. Оборудованный GPS-приемником XR2600 PRO определяет скорость движения автомобиля и его координаты, и при приближении к месту расположения камеры или дорожного ограничения интеллектуальная система активируется и предупреждает водителя об опасности.



Сердцем устройства является современный и мощный процессор MSTAR MSC8339, который гарантирует бесперебойную работу всех компонентов XR2600 PRO. Превосходное качество съемки в разрешении Full HD обеспечивает сенсор SONY 307 (STARVIS) с высокой светочувствительностью, благодаря которому картинка получается качественной, ровной и четкой даже при съемке в темноте, а входящий в комплект поляризационный фильтр минимизирует блики и отражения, помогая получить наилучшее качество изображения при ярком свете. Объектив комбо-устройства оснащен стеклянными линзами. Широкий угол обзора 150° позволяет снимать происходящее не только на дороге, но и на тротуарах и обочинах.



Использование суперконденсатора вместо обычной аккумуляторной батареи обеспечивает устойчивость модели к экстремально низким и высоким температурам, а также к их резким перепадам. Пользователь без опаски может оставлять видеорегистратор в машине под палящим солнцем или в мороз, тогда как обычный литиевый аккумулятор может выйти из строя, что обычно чревато полным сбросом настроек и удалением или некорректным сохранением записанных видеофайлов.



Питание на устройство подается через магнитное крепление на держатель, крепящийся к лобовому стеклу на 3М-скотч, так что вам не потребуется подключать никакие провода к корпусу самого регистратора, который можно снять и установить на держатель мгновенно.



Регистратор NAVITEL XR2600 PRO поддерживает microSD-карты объемом до 64 ГБ. Запись видео осуществляется в циклическом режиме. Регистратор автоматически начинает запись при запуске автомобиля. Функция G-сенсор отвечает за запись защищенных файлов в случае резкого изменение скорости или положения движущегося автомобиля. Все сделанные в подобных «экстренных» ситуациях видеофайлы автоматически сохраняются на карте памяти в отдельной, защищенной от перезаписи, директории.



XR2600 PRO оборудован ярким IPS дисплеем диагональю 3”, который позволяет просматривать видео прямо с устройства, а благодаря встроенному модулю Wi-Fi и мобильному приложению Navitel DVR Center вы сможете не только просматривать на экране вашего смартфона или планшета сохранные видеофайлы, но и просматривать видео с регистратора в режиме реального времени, обновлять прошивку и изменять настройки устройства, сохранять файлы на свой смартфон или планшет. Удобная программа Navitel DVR Player для ПК3 предоставляет пользователям расширенные возможности для работы и редактирования видеофайлов с регистратора.



Использовать NAVITEL XR2600 PRO предельно просто: достаточно вставить в него карту памяти и подключить питание. Настройка прибора не требует специальных знаний, с ней справится любой пользователь.



Комплект поставки: видеорегистратор NAVITEL XR2600 PRO, поляризационный фильтр, крепление на лобовое стекло автомобиля, автомобильное зарядное устройство со сквозной подачей питания, 2 предохранителя, кабель mini-USB — USB, картридер, руководство пользователя, гарантийный талон и подарочный ваучер на программу Навител Навигатор.