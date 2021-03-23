23 марта 2021, 9:45

Видеорегистратор с радар-детектором DIGMA FreeDrive 720 GPS

Бренд DIGMA порадовал новинкой, которая дополнила модельный ряд автомобильных видеорегистраторов.

Рассказываем о FreeDrive 720 GPS — сигнатурном комбо-устройстве с поддержкой обновляемой базы радаров.

На днях торговые полки розничных ритейлеров пополнила новая модель автомобильного видеорегистратора FreeDrive 720 GPS от DIGMA. Представленная модель оснащена одной камерой и встроенным радар-детектором, способным определить расстояние до радара, а также скорость и направление движения.

Регистратор FreeDrive 720 GPS управляется чипсетом Ambarella A7LA50 от одноимённого американского концерна, одним из лидеров сферы фото- и видеотехники. Для данного процессора реализована поддержка большинства необходимых автолюбителю функций: улучшенное качество записи в условиях недостаточной освещённости, GPS-модуль для предупреждения о приближающихся камерах и радарах, а также G-сенсор.

Изображение, полученное с камеры FreeDrive 720, выводится на удобный экран с диагональю 2,7". Разрешение камеры регистратора составляет 1920X1080 пикселей благодаря высокопроизводительному сенсору OV4689.

Также пользователям доступна запись видео с разрешением 2304*1296 (SHD) при интерполяции, 1280х720 (720 P) и фотосъёмка в формате JPG. Угол обзора камеры равен 170°.

Для удобства просмотра видео и фото устройство имеет встроенный динамик.

Новинка поддерживает работу с картами памяти формата MicroSD и объёмом до 128 Гб.

FreeDrive 720 «умеет» обнаруживать все типы современных радарных комплексов и лазерных сигналов в диапазонах X, K, Ka, Ku и Laser. Кроме того, есть функция определения маломощных радаров с контролем средней скорости, которые часто устанавливаются в городской черте. Модель оснащена встроенной и еженедельно обновляемой базой камер Speedcams. Кроме того, благодаря сигнатурной технологии обнаружения радаров, FreeDrive 720 GPS значительно снижает ложные срабатывания и более точно определяет тип радарных комплексов. Режимы работы представленной новинки — «Трасса», «Город-1», «Город-2» и «Сигнатура».

В комплектацию входят: видеорегистратор с функцией радар-детектора, крепление на лобовое стекло автомобиля, USB-кабель, автомобильное зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон.

По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компаниюMERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.

Технические характеристики FreeDrive 720 GPS

    Экран: 2.7" | TFT 320 х 240 пикс
    Процессор: Ambarella A7LA50
    Сенсор: 0V4689, 5 Мпикс
    Объектив: Широкоугольный, обзор до 170°
    Видео формат: MP4
    Поддерживаемое разрешение видео: 1080FHD (1920 х 1080; 30 к/с), 720Р (1280x720; 30 к/с)
    Формат фото: JPG
    Встроенный G-сенсор
    Сигнатурная технология обнаружения радаров
    Карта памяти: MicroSD (поддержка до 128 ГБ)
    USB-режимы: Накопитель/Зарядка
    Микрофон/Динамик: Встроенный
    Работа во всех диапазонах: X, К, Ка, Ku, Laser
    GPS база радаров от speedcam.online
    Обнаружение всех типов современных радарных комплексов, а также лазерных сигналов
    Детектирование Стрелки за 1000 м
    Определение маломощных радаров с контролем средней скорости
    Режимы: Трасса | Город 1 | Город2 | Сигнатура
    Голосовое оповещение
    Языки: Русский/Английский
    Совместимость с ОС: Windows и Mac OS
    Размер устройства: 85 х 85 х 45 мм
    Вес устройства: 149 г
    Вес комплекта: 511г

Комплектация:

    Видеорегистратор со встроенным радар-детектором
    Крепление
    Автомобильное зарядное устройство
    USB-кабель
    Руководство пользователя
    Гарантийный талон
Оцените новость:
  • 0 оценок