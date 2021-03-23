Видеорегистратор с радар-детектором DIGMA FreeDrive 720 GPS

23 марта 2021, 9:45

Бренд DIGMA порадовал новинкой, которая дополнила модельный ряд автомобильных видеорегистраторов.



Рассказываем о FreeDrive 720 GPS — сигнатурном комбо-устройстве с поддержкой обновляемой базы радаров.



На днях торговые полки розничных ритейлеров пополнила новая модель автомобильного видеорегистратора FreeDrive 720 GPS от DIGMA. Представленная модель оснащена одной камерой и встроенным радар-детектором, способным определить расстояние до радара, а также скорость и направление движения.

Регистратор FreeDrive 720 GPS управляется чипсетом Ambarella A7LA50 от одноимённого американского концерна, одним из лидеров сферы фото- и видеотехники. Для данного процессора реализована поддержка большинства необходимых автолюбителю функций: улучшенное качество записи в условиях недостаточной освещённости, GPS-модуль для предупреждения о приближающихся камерах и радарах, а также G-сенсор.Изображение, полученное с камеры FreeDrive 720, выводится на удобный экран с диагональю 2,7". Разрешение камеры регистратора составляет 1920X1080 пикселей благодаря высокопроизводительному сенсору OV4689.Также пользователям доступна запись видео с разрешением 2304*1296 (SHD) при интерполяции, 1280х720 (720 P) и фотосъёмка в формате JPG. Угол обзора камеры равен 170°.Для удобства просмотра видео и фото устройство имеет встроенный динамик.Новинка поддерживает работу с картами памяти формата MicroSD и объёмом до 128 Гб.FreeDrive 720 «умеет» обнаруживать все типы современных радарных комплексов и лазерных сигналов в диапазонах X, K, Ka, Ku и Laser. Кроме того, есть функция определения маломощных радаров с контролем средней скорости, которые часто устанавливаются в городской черте. Модель оснащена встроенной и еженедельно обновляемой базой камер Speedcams. Кроме того, благодаря сигнатурной технологии обнаружения радаров, FreeDrive 720 GPS значительно снижает ложные срабатывания и более точно определяет тип радарных комплексов. Режимы работы представленной новинки — «Трасса», «Город-1», «Город-2» и «Сигнатура».В комплектацию входят: видеорегистратор с функцией радар-детектора, крепление на лобовое стекло автомобиля, USB-кабель, автомобильное зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компаниюMERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.Технические характеристики FreeDrive 720 GPSЭкран: 2.7" | TFT 320 х 240 пиксПроцессор: Ambarella A7LA50Сенсор: 0V4689, 5 МпиксОбъектив: Широкоугольный, обзор до 170°Видео формат: MP4Поддерживаемое разрешение видео: 1080FHD (1920 х 1080; 30 к/с), 720Р (1280x720; 30 к/с)Формат фото: JPGВстроенный G-сенсорСигнатурная технология обнаружения радаровКарта памяти: MicroSD (поддержка до 128 ГБ)USB-режимы: Накопитель/ЗарядкаМикрофон/Динамик: ВстроенныйРабота во всех диапазонах: X, К, Ка, Ku, LaserGPS база радаров от speedcam.onlineОбнаружение всех типов современных радарных комплексов, а также лазерных сигналовДетектирование Стрелки за 1000 мОпределение маломощных радаров с контролем средней скоростиРежимы: Трасса | Город 1 | Город2 | СигнатураГолосовое оповещениеЯзыки: Русский/АнглийскийСовместимость с ОС: Windows и Mac OSРазмер устройства: 85 х 85 х 45 ммВес устройства: 149 гВес комплекта: 511гКомплектация:Видеорегистратор со встроенным радар-детекторомКреплениеАвтомобильное зарядное устройствоUSB-кабельРуководство пользователяГарантийный талон